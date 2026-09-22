Россия запустила по Украине "Калибры" с Каспийского моря и баллистику: какие регионы под ударом

В ночь на вторник, 22 сентября, российские войска начали ракетную атаку на Украину. Враг произвел запуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря.

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Об этом сообщают мониторинговые каналы. Ожидается, что ракеты появятся в нашем воздушном пространстве ближе к 02:30.

"Пуски фактические. Есть визуальное подтверждение пролета, как минимум, 5 КР "Калибр" над территорией рф", – отмечают мониторы.

Напомним, что во время атаки "Калибров" под угрозой находится вся территория Украины.

Одновременно с этим противник атаковал Украину баллистикой с территории Воронежской области. По предварительным данным, взрывы прозвучали в Запорожье и Кривом Роге. Было запущено 4 северокорейские ракеты КН-23.

"Город под атакой баллистическими ракетами. Возможны еще выходы", – сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Первые "Калибры" были зафиксированы в воздушном пространстве Украины после 02:30. Кроме того, добавилась угроза "Бандеролей" и баллистики из Курской и Ростовской областей. Взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге и Кременчуге.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, с августа отмечается сокращение количества баллистических ракет, которыми Россия наносит удары по Украине. Зато в ударных пакетах заметно стало больше реактивных дронов. Скорее всего, это свидетельствует о том, что Москва уже начала накапливать баллистику для ударов по украинской энергетике этой зимой.

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