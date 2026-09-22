РФ устроила комбинированную атаку на Днепропетровщину: под ударом Днепр, Кривой Рог и Павлоград

Вечером 21 сентября страна-агрессор Россия начала массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Враг применил ударные БпЛА, в частности реактивные, баллистические, противокорабельные ракеты и крылатые ракеты "Калибр". Под ударом оказались Днепр, Кривой Рог и Павлоград.

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О передвижении целей противника сообщали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях обстрела. На данный момент известно как минимум о трех пострадавших.

Подробности атаки

Вечером в понедельник, 21 сентября, Россия начала бить по Днепру беспилотниками. Раздалась серия взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар.

Затем враг произвел пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря – они атаковали Кривой Рог.

Также россияне запустили баллистические ракеты, в частности северокорейские КН-23, а также противокорабельные ракеты "Оникс-М"/"Циркон" из Воронежской, Курской и Ростовской областей. Они ударили по Днепру, Павлограду и Кривому Рогу.

Последствия ударов РФ

В Днепропетровской ОВА сообщили, что россияне одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в трех городах области – Днепре, Кривом Роге и Павлограде. Там возникли пожары.

Главные истории дня

По состоянию на 02:56 известно о трех пострадавших вследствие атаки россиян на Днепр.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения во время российской атаки на Днепр 3 сентября. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

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