Врачи боролись за его жизнь более двух недель: скончался 20-летний молодой человек, пострадавший в результате атаки РФ на Днепр

В больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения во время российского нападения на Днепр 3 сентября. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

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В результате того удара по складам логистической компании погиб ещё один человек и пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В больнице скончался 20-летний пострадавший

20-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки РФ на Днепр. Все это время медики пытались спасти ему жизнь, однако из-за тяжести полученных травм он скончался.

"В больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения во время вражеского нападения на Днепр 3 сентября. Все это время медики боролись за его жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми", – сообщил Александр Ганжа.

Россияне нанесли удар по складам логистической компании

Атака на Днепр произошла 3 сентября. Российские войска нанесли удар по складам логистической компании, в результате чего погиб человек и пострадали мирные жители.

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По данным Александра Ганжи, в тот день число пострадавших возросло до восьми. Четверо из них находились в больнице в состоянии средней тяжести, ещё трое людей лечились амбулаторно.

Напомним, 11 сентября днём российская оккупационная армия в очередной раз нанесла удар по Днепру. Целью оккупантов стали частные предприятия и гаражи. В результате атаки пострадали 18 человек, медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в четверг, 10 сентября, российские войска повторно атаковали одно из предприятий в Днепре, которое уже подвергалось удару ранее. В результате новой атаки погибли пять человек. Известно, что ещё двое получили ранения. Во время повторного обстрела на территории предприятия возник пожар.

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