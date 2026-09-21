С августа Россия сократила использование баллистического оружия в пользу реактивных дронов: в Bloomberg раскрыли опасный план Кремля

С августа отмечается сокращение количества баллистических ракет, которыми Россия наносит удары по Украине . Зато в ударных пакетах заметно увеличилось количество реактивных дронов.

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Скорее всего, это свидетельствует о том, что Москва уже начала накапливать баллистическое оружие для ударов по украинской энергетике этой зимой. Об этом пишет Bloomberg.

Россия накапливает баллистическое оружие

Издание отметило, что баллистические ракеты остаются одними из самых опасных средств поражения, которые Россия использует для ударов по украинской инфраструктуре, в частности энергетической. Поэтому усиление противоракетной обороны в рамках подготовки к зиме для Киева остается одним из приоритетов.

Однако в последнее время, а точнее – с августа, Россия использует баллистические ракеты реже, чем раньше. И связано это, безусловно, не со всплеском гуманизма у руководства государства-агрессора.

В Bloomberg считают, что сейчас россияне запускают по Украине меньше баллистических ракет из-за того, что пытаются накопить их, чтобы ближе к зиме возобновить массированные удары по электро- и теплоэнергетической инфраструктуре.

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Поэтому уже в конце октября – в ноябре, когда столбики термометров в Украине опустятся достаточно низко, такие атаки могут возобновиться.

На этом фоне Украина продолжает испытывать острый дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot. Особую остроту эта проблема приобретает перед началом нового отопительного сезона.

В Bloomberg также обратили внимание на изменение структуры российских воздушных атак. Россия все активнее использует наряду с баллистическими ракетами реактивные дроны. Это позволяет агрессору поддерживать интенсивность ударов и в то же время, вероятно, сохранять часть более мощного ракетного арсенала.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует расширить производство углеродного волокна, которое используется для изготовления ударных беспилотников. Для этого россияне готовятся к расширению завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане. Сейчас в этом отношении РФ критически зависит от Китая.

После завершения запланированного расширения он сможет обеспечивать российскую промышленность таким количеством углеродного волокна, которого хватит для увеличения годового производства "Шахедов" примерно на 28 тыс. единиц.

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