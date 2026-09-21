Россия планирует увеличить производство "Шахедов" на 28 тыс. в год: в Politico раскрыли планы Кремля

Россия наращивает мощности по производству ударных дронов. В планах – увеличить количество БПЛА, выпускаемых из контейнеров, на 28 тысяч в год (на 78 %).

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Для достижения этой цели россияне активно расширяют, в частности, завод "Алабуга-Волокно" в Татарстане. Об этом со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции, пишет Politico .

"Росатом" запланировал наращивание производства ударных дронов

Согласно документам "Росатома", полученным Politico, Москва стремится расширить мощности по производству ударных дронов, которые она использует для атак на украинские города.

"Расширение завода "Алабуга-Волокно" государственной компании "Росатом" в Татарстане позволит Москве к 2029 году ежегодно производить дополнительно 500 тонн углеродного волокна военного класса для аэрокосмической отрасли. Прочный и легкий материал является ключевым для производства беспилотников. По оценкам одного эксперта, увеличение производства приведет к появлению дополнительных 28 тыс. ударных дронов ежегодно — это 78% увеличение текущего производства оружия, такого как то, что поразило пассажирский поезд на польской границе в этом месяце, и других, в результате которых погибли десятки украинских мирных жителей", – пишет издание.

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По данным украинской разведки, в настоящее время Россия способна производить более 36 тыс. дронов-камикадзе типа "Герань" ("Шахед") в год.

Авторы материала считают упомянутые планы свидетельством того, что Россия делает ставку на дроны для обеспечения своей военной машины, которую Кремль все чаще использует не только против Украины, но и против других государств Европы.

Завод "Алабуга-Волокно" и его материнская компания,подразделение "Росатома2 по передовым материалам UMATEX, находятся под санкциями Великобритании , США и многих других западных правительств.

Этот завод является ключевым звеном в цепочке поставок военно-промышленного комплекса РФ. В начале года китайская государственная корпорация тайно поставила ему 46 тонн химикатов для производства углеродного волокна, отмечает Politico.

Ранее "Росатом" заявлял, что компания и её дочерние предприятия "работают в полном соответствии2 с действующим законодательством и правилами.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что ему ничего не известно о планах расширения производства российских беспилотников и что оно "строго контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом".

"Бизнес-планы, проектные и структурные планы, собранные из российских источников украинским Центром безопасности и сотрудничества — киевским аналитическим центром, близким к украинскому правительству, – подробно описывают расширение завода и схемы его оснащения и строительства. "Росатом" отказался комментировать документы", – добавили в Politico.

Авторы материала также указали: Комитет Палаты представителей США по вопросам Китая изучил документы и подтвердил их подлинность, по словам чиновника правительства США, знакомого с их содержанием. Правительство Украины также изучило документы и подтвердило их подлинность, сообщил украинский чиновник.

Что происходит на заводе "Алабуга-Волокно"

Politico отмечает, что в мае российское правительство одобрило планы "Росатома" по строительству новой линии на заводе "Алабуга-Волокно" "по производству химических волокон и нитей" для производства до 500 тонн углеродного волокна в год.

По словам украинского чиновника, спутниковые снимки, сделанные в период с мая по июль, показывают, что участок, предназначенный для проекта расширения, рядом с нынешним заводом по производству углеродного волокна компании "Алабуга-Волокно" в Татарстане, расчищают для строительства.

Снимки, предоставленные Украинским центром безопасности и сотрудничества, "доказывают, что он уже строится", – процитировало издание слова собеседника.

Эксперт по вопросам вооружений, основатель и президент Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт также пришел к выводу, что "готовится фундамент нового завода", проанализировав спутниковые снимки.

Он добавил, что, учитывая планы завершить строительство в 2027 году, оно должно вестись очень быстро.

Дроны позволяют Москве "наносить эти массированные залпы и оказывать давление на глубоко расположенные цели в Украине во многих разных местах, а также обеспечивать возможность прорыва обороны. Это был очень хороший инструмент принуждения и критически важный для кампании глубоких ударов России", – убеждена Стейси Петтиджон, бывшая советница в аппарате министра обороны США, которая исследует войну дронов в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне.

Планы России по увеличению производства боевых беспилотников представляют угрозу не только для Украины.

"Расширение "Алабуги" и связанных с ней предприятий следует рассматривать не только как проблему для украинского фронта, но и как долгосрочный вызов безопасности всей Европы", – убежден Сергей Кузан, руководитель Центра безопасности и сотрудничества Украины.

В приоритете – собственное производство

Москва работает над увеличением внутреннего производства углеродного волокна, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта из Китая, поскольку она намерена изготовить около 130 тыс. дронов для своего национального проекта "Беспилотные авиационные системы" к 2030 году, согласно недавнему анализу, проведенному вашингтонским аналитическим центром "Центр стратегических и международных исследований".

"Россия планирует увеличить это количество до 350 тыс. к 2035 году. "Алабуга-Волокно" будет способствовать этим усилиям. Согласно документам "Росатома", ключевые причины расширения завода включают "импортозамещение продукции двойного назначения" и "удовлетворение спроса российских стратегических секторов (авиации, оборонной промышленности) на углеродное волокно", – пишет Politico.

По подсчётам Института науки и международной безопасности, общая мощность завода "может вырасти на 28 тыс. беспилотников".

"Без углеродного волокна они не смогут изготовить дрон2, — считает Дэвид Олбрайт.

Он подчеркнул, что Россия "не может заменить углеродное волокно в дроне и сохранить его вес". Этот материал, добавил эксперт, используется для укрепления крыла и внутренних конструкций, таких как топливный бак и двигатель.

По словам Олбрайта, Москва не получает достаточного количества полиакрилонитрильного жгута, используемого для производства высококачественного углеродного волокна, "для всех своих оборонных нужд".

С помощью завода в Татарстане Москва пытается уменьшить свою зависимость от импорта волокнистого химического вещества, необходимого для армирования планера своих беспилотников.

Согласно внутренним планам "Росатома", компания намерена построить новый "современный завод по производству углеродного волокна" в заводском комплексе в Алабужской специальной экономической зоне Татарстана.

"Основным продуктом проекта станет углеродное волокно марки UMT42S-3K, которое будет использоваться в аэрокосмической промышленности", – говорится в документах.

Метаданные документа показывают, что его создал сотрудник подразделения передовых материалов российской государственной корпорации "Росатом" UMATEX в конце прошлого года.

Беспилотники, произведенные в комплексе специальной экономической зоны "Алабуга", стали ключевой частью стратегии Москвы, направленной как против украинских военных, так и против гражданских лиц.

"Мониторинг, ограничение поставок критически важных компонентов, обеспечение соблюдения санкций, нарушение логистических цепочек и снижение производственной устойчивости этого комплекса должны быть среди приоритетов совместной политики Украины и её европейских партнёров... На данном этапе гибридная агрессия Кремля все больше смещается в сторону прямой эскалации, в частности, путем проведения так называемых подпороговых действий, направленных на оценку реакции европейских стран", – подчеркнул Кузан из Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Кузан предупредил, что дроны, изготовленные в российской особой экономической зоне "Алабуга", "вероятно, станут основным инструментом будущих кампаний Российской Федерации в Европе".

Российское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос Politico о комментарии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР, в России возникли проблемы с реактивными двигателями китайского производства для дронов.

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