Под ударом мог быть корабль 'Сергей Котов': всплыли новые детали ночных взрывов в Крыму

Во временно оккупированном Крыму 5 марта мог быть поражен патрульный корабель "Сергей Котов" (проект "Василий Быков") Черноморского флота РФ. Захватчики жаловались, что ночью взрывы раздавались в Феодосии – именно в том районе, где находилось судно.

На это указывают сами россияне. По их предположениям, корабль атаковали украинские морские дроны.

"У "Сергея Котова" бортовой номер 383. Был, пожалуй. Ночью корабль атаковали украинские МБЭК (морской бэзекипажный катер. – Ред.) в районе Феодосии", – говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта оккупанты в Крыму пожаловались на "массированную украинскую атаку". По их словам, беспилотники пытались поразить наземные объекты на полуострове, а морские дроны – корабли ЧФ РФ. Также под угрозой удара якобы находился Крымский мост, который пришлось перекрыть.

Пророссийские "военкоры" предположили, что "судя по взрывам, прогремевшим в окрестностях Феодосии", одной из целей мог стать патрульный корабль "Сергей Котов" (проекта 22160 класса "Василий Быков").

Некоторые пропагандисты отметили, якобы с Крымским мостом все в порядке, а вот патрульный корабль "Сергей Котов" действительно был атакован украинскими "БЭКами".

"Уточняем о судьбе экипажа, но судно все", – заверили они.

Добавим: 14 сентября 2023 года Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским патрульным кораблям проекта "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря. Оба судна получили значительные повреждения и не могли выполнять свои задачи. По данным ГУР, одним из пораженных кораблей был "Сергей Котов" ЧФ РФ. Разведчики показали видео атаки морских дронов на это вражеское судно.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 февраля бойцы ГУР и ВСУ атаковали большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ. В результате ударов морских дронов судно получило пробоины и затонуло вблизи Алупки на южном побережье временно оккупированного Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!