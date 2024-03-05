Пошел ко дну вместе с кораблем? В сети раскрыли данные о командире 'Сергея Котова', пораженного в Крыму. Фото

В сети раскрыли данные о командире российского патрульного корабля "Сергей Котов", который в ночь на 5 марта потопили Силы обороны Украины. Им оказался капитан-лейтенант Калугин Дмитрий Николаевич.

Данные о нем опубликовали в Telegram-канале "Оsint Бджоли". У оккупанта есть жена и сын, с которыми проживает на территории оккупированного полуострова.

Как отметили в ГУР, в результате атаки на военный корабль "Сергей Котов" есть погибшие и раненые. Часть экипажа смогла эвакуироваться на сухопутную территорию, где было вызвано не менее 10 скорых. Был ли командир эвакуирован, или пошел ко дну вместе с кораблем пока не известно.

Как сообщается, Калугин Дмитрий Николаевич 1990 года рождения, зарегистрированный в российском Калининграде. Однако фактически он вместе с семьей проживает в Севастополе по улице Генерала Острякова 192-49.

Личные данные:

ИНН – 440121529638,

СНИЛС – 14049213733,

Паспорт – 3411 004633 выдан 29.12.2010 ОУФМС России.

Его жена Калугина Яна Витальевна 1984 года рождения работает мастером маникюра и принимает клиентов на дому.

ИНН – 390608420396,

СНИЛС – 14165392556,

Паспорт – 2711 398512 выдан 21.05.2012 ОУФМС России.

Пара имеет сына, Калугина Вячеслава Дмитриевича 2013 года рождения.

Еще один член экипажа патрульного корабля "Сергей Котов" Черноморского флота России – старший лейтенант Ростислав Челдышников. На фото он находится рядом с командиром корабля Дмитрием Калугиным.

Челдышников Ростислав Борисович, 1994 года, по предварительным данным, занимает должность штурмана корабля.

ИНН – 231517798209,

СНИЛС – 18263481988.

Зарегистрирован в Новороссийске, на улице Фабричная, 89.

Напомним, в сети заявили о якобы массированной атаке "украинских" БПЛА и морских дронов на наземные объекты во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты пожаловались, что "целью" были корабли Черноморского флота и Крымский мост.

Позже стало известно, что у побережья украинского полуострова атаковали российский военный корабль Сергей Котов. Очевидцы сняли момент, когда у борта вражеского корабля произошел сильный взрыв.

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