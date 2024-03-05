Пошел ко дну вместе с кораблем? В сети раскрыли данные о командире "Сергея Котова", пораженного в Крыму. Фото
В сети раскрыли данные о командире российского патрульного корабля "Сергей Котов", который в ночь на 5 марта потопили Силы обороны Украины. Им оказался капитан-лейтенант Калугин Дмитрий Николаевич.
Данные о нем опубликовали в Telegram-канале "Оsint Бджоли". У оккупанта есть жена и сын, с которыми проживает на территории оккупированного полуострова.
Как отметили в ГУР, в результате атаки на военный корабль "Сергей Котов" есть погибшие и раненые. Часть экипажа смогла эвакуироваться на сухопутную территорию, где было вызвано не менее 10 скорых. Был ли командир эвакуирован, или пошел ко дну вместе с кораблем пока не известно.
Как сообщается, Калугин Дмитрий Николаевич 1990 года рождения, зарегистрированный в российском Калининграде. Однако фактически он вместе с семьей проживает в Севастополе по улице Генерала Острякова 192-49.
Личные данные:
ИНН – 440121529638,
СНИЛС – 14049213733,
Паспорт – 3411 004633 выдан 29.12.2010 ОУФМС России.
Его жена Калугина Яна Витальевна 1984 года рождения работает мастером маникюра и принимает клиентов на дому.
ИНН – 390608420396,
СНИЛС – 14165392556,
Паспорт – 2711 398512 выдан 21.05.2012 ОУФМС России.
Пара имеет сына, Калугина Вячеслава Дмитриевича 2013 года рождения.
Еще один член экипажа патрульного корабля "Сергей Котов" Черноморского флота России – старший лейтенант Ростислав Челдышников. На фото он находится рядом с командиром корабля Дмитрием Калугиным.
Челдышников Ростислав Борисович, 1994 года, по предварительным данным, занимает должность штурмана корабля.
ИНН – 231517798209,
СНИЛС – 18263481988.
Зарегистрирован в Новороссийске, на улице Фабричная, 89.
Напомним, в сети заявили о якобы массированной атаке "украинских" БПЛА и морских дронов на наземные объекты во временно оккупированном Крыму. Пропагандисты пожаловались, что "целью" были корабли Черноморского флота и Крымский мост.
Позже стало известно, что у побережья украинского полуострова атаковали российский военный корабль Сергей Котов. Очевидцы сняли момент, когда у борта вражеского корабля произошел сильный взрыв.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!