Пошел ко дну: в ГУР подтвердили поражение в Черном море российского БДК 'Цезарь Куников', оккупанты подняли авиацию. Фото и видео

Во время утренней атаки на российский флот в Черном море Силы обороны подбили вражеский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Атака осуществлялась с помощью дронов, ее проводило Главное управление разведки Минобороны.

Это подтвердили OBOZ.UA источники в разведке. В Генштабе сделали официальное заявление по поводу очередного потопленного российского корабля.

По данным наших источников, результативную атаку на вражеский корабль в Черном море у южного побережья Крыма провело Главное управление разведки. Атаковали российский БДК "Цезарь Куников" с помощью дронов.

Как утверждает наш источник, после попадания БДК сначала накренился на бок, а затем утонул. Произошло это в районе Алупки.

При этом шансов на спасение у членов экипажа практически не было: пробоина была большая, так что на дно "Цезарь Куников" пошел очень быстро.

Как сообщали очевидцы, на спасение пораженному судну россияне бросили еще один корабль, также неподалеку была замечена подлодка. В небо захватчики подняли авиацию, в частности, вертолеты Ми-8, летавшие низко над морем Алупки до Кацивели и обратно, а также противолодочный вертолет Ка-27: его заметили в районе Фороса.

На снятых крымчанами до затопления "Цезаря Куникова" видео заметна мощная детонация на подбитом корабле, также видно, что он горит.

Большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", спущенный на воду в 1986 году, принимал участие в агрессии России против Грузии в 2008 году, снабжал российский контингент в Сирии, а также был задействован в войне РФ против Украины.

Весной 2022 года был поврежден в ходе удара Сил обороны по оккупантах в захваченном ими порту Бердянска.

Напомним, атака на российский корабль была совершена 14 февраля. После 5 часов утра жители населенных пунктов на южном побережье временно оккупированного Крыма проснулись от громких взрывов, раздававшихся с моря. Им предшествовали яркие вспышки. Очевидцы также уверяли, что слышали тревогу на российском корабле и звуки выстрелов.

Через некоторое время на корабле началась мощная детонация боекомплекта, а оккупанты бросили другие суда и авиацию на спасение подбитому "Цезарю Куникову" – однако все эти усилия оказались тщетными.