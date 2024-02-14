В Крыму прогремели взрывы, говорят о поражении российского корабля: оккупанты задействовали силы для его спасения. Фото и видео

Утром 14 февраля в Крыму раздались взрывы. Их слышали в Ялте, Алупке и Мисхоре, взрывам предшествовали вспышки в море.

Об этом сообщает "Крымский ветер". По данным паблика, причиной могла быть атака на российский корабль: россияне бросили силы на его спасение.

"В Ялте, Мисхоре и Алупке было слышно пять взрывов, сообщают подписчики... Возможно, это пуски ракет с моря", – отмечено в сообщении.

Жители перечисленных населенных пунктов утверждают, что сначала видели в море вспышки, после которых раздавались звуки взрывов. Они были настолько сильными, что от взрывной волны в Алупке открывались окна.

А один из подписчиков паблика в Симеизе рассказал, что на российском корабле звучала тревога. Также со стороны моря были слышны пулеметные очереди.

"Место взрывов в море, которые начались в 06.04 по московскому времени, предположительно, находится в районе Мисхора. Звуков пусков ракет не было, утверждают наши подписчики. По неподтвержденным данным, атакован российский корабль", – добавили впоследствии в "Крымском ветре".

Несколько позже администраторы паблика со ссылкой на очевидца отметили, что после взрывов российский крупный десантный корабль якобы утонул. Однако, отметили в "Крымском ветре", эта информация нуждается в подтверждении.

Очевидцы также сняли на видео новые взрывы в море – в районе поселка Кацивели.

"Снова взрыв в море, напротив поселка Кацивели, сильная ударная волна. Похоже, боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подводная лодка", – пишет "Крымский ветер".

Также россияне подняли два вертолета Ми-8. Они летают вдоль берега от Алупки до Кацивели и обратно, держась низко над морем.

За морским боем у берегов Крыма, кроме крымчан, наблюдает также американский БПЛА-разведчик, сообщили в мониторинговой группе "Крымского ветра".

"По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и ведет разведке над Черным морем на удалении 100-120 км от берегов Крыма. Задача такого БПЛА – вскрытие районов ПВО и сбор данных о том, как ВС России реагируют на боевые ситуации. С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени", – отмечено в сообщении.

Тем временем в российском минобороны уже после того, как крымчане проснулись от мощных взрывов, отчитались об очередном "пресечении атаки киевского режима".

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", – заявили оккупанты.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что Украина вывела из строя около 33% кораблей Черноморского флота РФ.

Среди последних потерь Черноморского флота РФ – его "гордость", ракетный катер "Ивановец". Его в Крыму 1 февраля уничтожили спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Катер был уничтожен прямым попаданием, когда он вышел на боевое дежурство. Надежд на восстановление "Ивановца" у россиян нет никаких.

После потрясающей операции в Минобороны Британии заявили, что уничтожение катера "Ивановец" повлияет на управление Черноморским флотом.