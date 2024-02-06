Украина вывела из строя около 33% кораблей Черноморского флота РФ – Стратком ВСУ

За время полномасштабной агрессии России против Украины Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Утоплены или существенно повреждены 24 корабля и одна подлодка.

Всего на вооружении Черноморского флота РФ было 74 военных судна. О достижениях Сил обороны по "демилитаризации" вражеского флота во временно оккупированном Россией Крыму рассказали в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ Украина вывела из строя за время широкомасштабного вторжения. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подлодку", – отметили в СтратКоме.

Всего до начала полномасштабного вторжения российский флот в Крыму насчитывал 74 военных корабля. Такие данные указывались в открытых источниках.

"Агрессия против Украины вредна для вашего флота", – саркастически резюмировали в СтратКоме.

Напомним, среди последних потерь Черноморского флота РФ – его "гордость", ракетный катер "Ивановец". Его в Крыму 1 февраля уничтожили спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Катер был уничтожен прямым попаданием, когда он вышел на боевое дежурство. Надежд на восстановление "Ивановца" у россиян нет никаких.

После поразительной операции в Минобороны Британии заявили, что уничтожение катера "Ивановец" повлияет на управление Черноморским флотом.