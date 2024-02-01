Воины ГУР уничтожили ракетный катер врага 'Ивановец' в Крыму: стали известны детали операции

Воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно осуществляло рейд озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

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Операцию успешно реализовали в ночь на 1 февраля. Об этом сообщили в Telegram ГУР МО.

"В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением – "Ивановец" дал крен на корму и затонул", – говорится в сообщении.

Стоимость уничтоженного судна ориентировочно в $60-70 миллионов долларов. Более того, потеря эта для оккупантов была напрасной, поскольку предварительно известно, что поисково-спасательная операция, которую они проводили в Донузлаве, успеха не имела.

Напомним, в конце января в России впервые официально признана гибель моряка, служившего на большом десантном корабле "Новочеркасск". Это судно ВСУ уничтожено в декабре 2023 года во временно оккупированном Крыму. Погибшего моряка звали Игорь Мещеряков, он был матросом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Киберспециалисты ГУР уничтожили ИТ-инфраструктуру в размере более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных российской компании IPL Consulting. Компания специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

– Руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предположил, что атаки на важные инфраструктурные объекты на территории страны-агрессора России могут усилиться. При этом он не подтвердил, но и не опроверг, что к этим атакам причастна Украина.

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