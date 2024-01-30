В России впервые официально признали гибель своего моряка на БДК 'Новочеркасск'

В России впервые официально признали гибель моряка, служившего на большом десантном корабле "Новочеркасск". Это судно Вооруженные силы Украины были уничтожены в декабре 2023 года во временно оккупированном Крыму.

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Об этом идет речь на сайте гимназии российского города Шахты. В сообщении школы говорится, что погибшего моряка звали Игорь Мещеряков.

Он окончил эту гимназию еще в 2017 году.

"С августа 2021 года проходил службу в 197-й бригаде крупных десантных кораблей ВМФ РФ БГК "Новочеркасск" в звании матрос", – сообщила пресс-служба учебного заведения.

Также уточнили, что Мещеряков погиб 26 декабря 2023 года.

Напомним, о том, что в оккупированной Феодосии раздались взрывы и ВСУ поразили корабль "Новочеркасск", стало известно около 3 часов ночи 26 декабря. Оккупационная "власть" некоторое время отмалчивалась, а впоследствии гауляйтер Сергей Аксенов заявил о "вражеской атаке", не вдаваясь, между тем, в детали. Он также пообещал жителям домов вблизи порта "отселение", ведь взрыв и последующая детонация привели к тому, что в постройках вылетели окна.

Утром уничтожение "Новочеркасска", которое могло перевозить партию "Шахедов", подтвердили в Воздушных силах. Как выяснилось, российская ПВО пропустила две ракеты Storm Shadow.

По словам главы Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, сила и характер взрыва и пожара на корабле свидетельствуют о том, что речь идет не просто о топливе или БК.

Признать поражение вынуждены были даже в российском минобороны, правда, там смогли лишь заявление о "повреждении", украсив его утверждением о якобы сбитых российской ПВО украинских самолетах, запускавших ракеты – опровергающих в ПС ВСУ.

Аксенов в тот же день заявил об "одном погибшем и двух раненых" в результате удара, с чем категорически не согласились в Telegram-канале "Крымский ветер": там говорили о "десятках погибших и раненых".

Косвенно эти потери были подтверждены. По данным российских пабликов на ИДК "Новочеркасск" во время удара находились 77 российских моряков. Более двух десятков из них оккупанты записали в раненые, 33 же оккупантов считают пропавшими без вести. Среди погибших были срочники.

К вечеру 26 декабря стало известно, что спутниковые снимки подтвердили уничтожение двух российских кораблей в Феодосии.