'Есть план, по которому все происходит': Буданов прокомментировал удары по важным объектам на территории РФ

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предположил, что атаки на важные инфраструктурные объекты на территории страны-агрессора России могут усилиться. При этом он не подтвердил, но и не опроверг, что к этим атакам причастна Украина.

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В интервью изданию CNN, опубликованном в среду, 31 января, Буданов отметил, что существует определенный план, согласно которому это происходит. Как пишут журналисты, отказавшись признать причастность Украины к атакам дронов в России, он заявил, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит", – сказал он.

Глава ГУР считает, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации. Теперь, по его словам, население страны-агрессора наконец-то видит реальную картину войны.

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все выгодно", – подчеркну Буданов.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов также спрогнозировал, что "бавовна" и дальше продолжит посещать территорию РФ. Однако это относится исключительно к военным объектам на территории страны-агрессора. Он напомнил слова Буданова о том, что война для государства-агрессора должна быть перенесена на его территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Spectator ранее написало, что Украина якобы изменила стратегию войны против России и открыла второй фронт. В настоящее время боевые действия происходят непосредственно на линии столкновения, а также на территории РФ.

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