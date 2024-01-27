ГУР уничтожило всю ІТ-инфраструктуру IPL Consulting, работавшей с российской оборонкой

Киберспециалисты ГУР нанесли очередной мощный удар по Российской Федерации. Они уничтожили ІТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных российской компании IPL Consulting.

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Эта компания специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.. Подробности были обнародованы в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует об очередной успешной кибератаке в России ― уничтожена вся ІТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности", – говорится в сообщении.

В военной разведке Украины отметили, что российская компания, атакованная украинскими хакерами, специализировалась на внедрении информационных систем в учреждениях РФ, занимающихся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов. В частности, речь идет об учреждениях, работавших на российскую оборонку.

"Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ІТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных. Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается", – отметили в ГУР.

Впрочем, какими бы ни были потери государства-агрессора в результате атаки в финансовом эквиваленте, они для врага будут крайне болезненными, убеждены в военной разведке. Ведь в условиях санкционного давления исправлять нанесенный ущерб россиянам будет сложно. А последствия атаки ощутят на себе десятки российских компаний, работающих на оборонку РФ.

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