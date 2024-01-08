100 гигабайт секретных данных: ГУР получило информацию с предприятия РФ, производящего беспилотники 'Орлан'

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило 100 гигабайт тайной информации о военно-промышленном комплексе оккупационных сил. Эти данные ГУР получило от российского предприятия ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ).

Видео дня

Указанная российская компания находится под санкциями с 2016 года. Об этом сообщили на сайте ГУР.

На заводах этого предприятия производится разнообразное военное оборудование и техника, используемая армией Российской Федерации на войне против Украины.

Так, компания "СТЦ" специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан" в различных модификациях, а также производит разнообразные средства для радиоэлектронной борьбы, средства разведки, а также другие военные товары.

ГУР МО Украины получило значительный объем информации, которая включает документацию на 194 номенклатурных единиц: чертежи, технические требования, патенты, программное обеспечение и другое. В документах говорится как об имеющихся, так и о потенциальных военных разработках страны-агрессора.

По предварительным расчетам, стоимость полученной информации составляет ориентировочно 1,5 миллиарда долларов. Получение этих данных Украиной – это существенный удар для Москвы. Как отметили в ГУР, этот архив уже используется для усиления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора.

Получить секретную информацию от одного из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ, украинской разведке удалось благодаря успешному взаимодействию с патриотически настроенными представителями общества.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что проверяют информацию о передаче баллистических ракет России от Северной Кореи и применение их для ударов по украинским городам. Пока известно, что баллистика является желаемым запросом для Москвы от КНДР и Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января в Белом доме заявили, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход санкций и уже применила их в ходе последних атак на Украину.

Напомним, что к началу полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года страна-агрессор Россия имела на вооружении около 2300 стратегических ракет. В настоящее время в арсенале вражеской армии более 900 ракет, с учетом производства, которое враг пытается наращивать, уточнил Юсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!