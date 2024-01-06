ГУР проверяет информацию о поставках России баллистических ракет из Северной Кореи, – Юсов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины проверяет информацию о передаче баллистических ракет России Северной Корей и применение их для ударов по украинским городам. В настоящее время известно, что баллистика является желаемым запросом для Москвы к КНДР и Ирану.

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Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио NV". В частности, он отметил, что оборонное сотрудничество РФ и Северной Кореи "имело место и продолжается".

"В основном оно касалось именно артиллерийских запасов и боекомплектов и других элементов, связанных с артиллерией и бронетехникой. Что касается баллистики, это желаемые запросы для России в Северную Корею и Иран. Да, эта информация была. Что касается получения и использования этих средств, информация проверяется", – рассказал представитель ГУР.

Андрей Юсов добавил, что возможные поставки северокорейской баллистики российским оккупантам – это, безусловно, серьезный сигнал, который изучает Украина.

"Но для окончательного подтверждения должна быть абсолютно точная информация. Когда все будет проверено должным образом, это будет обнародовано", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным правоохранителей, 2 января РФ применила для ударов по Харькову ракеты не российского производства. Страна-производитель устанавливается, тем временем эксперты допустили, что враг мог бить баллистическими ракетами, полученными от Северной Кореи.

– 4 января в Белом доме заявили, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход санкций и уже применила их во время последних атак на Украину.

– В ISW объяснили, что РФ активизирует усилия по закупке баллистических ракет, поскольку в некоторых случаях они "более эффективны" для преодоления ПВО, а сама страна-агрессор не может производить такое оружие в нужном ей количестве. Аналитики напомнили, что оккупанты регулярно используют баллистику малой дальности для ударов ближе к линии фронта.

– США решили созвать заседание Совбеза ООН из-за поставки России оружия из КНДР и Ирана и ужесточить санкции против них. Покупка Москвой баллистических ракет у КНДР – нарушение многих резолюций Совбеза ООН, подчеркнули в Белом доме.

– В США также заявляли, что Пхеньян передал РФ более тысячи контейнеров с артснарядами, что подтверждается спутниковыми фото. В Белом доме отметили, что правительства России, Китая и КНДР углубляют сотрудничество на фоне своего недовольства миропорядком.

– По данным Bloomberg, с августа 2023 года КНДР поставила России более миллиона артснарядов. Для транспортировки армия агрессора использует порт в Дунае недалеко от Владивостока.

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