Россия использовала для удара по Украине северокорейскую ракету KN-23: что известно

Российская Федерация во время атаки на Харьков 2 января использовала для ударов по городу, в том числе, ракеты не российского производства. В настоящее время устанавливается страна-производитель ракет, маркировка которых на найденных на местах падения обломках стерта.

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Об этом заявили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура. Тем временем команда военного портала Defense Express предположила, что по Харькову россияне могли бить баллистическими ракетами, полученными от Северной Кореи и рассказали о технических характеристиках наиболее вероятных средств поражения.

В ходе брифинга, посвященном российской атаке на Харьков 2 января, унесшей жизни двух гражданских и приведшей к ранению 62 человек, Синегубов заявил, что на местах падения обломков обнаружены фрагменты ракет не российского производства. По его словам, речь идет об остатках "Искандеров-М" с тщательно затертой маркировкой.

"Мы сейчас проводим все необходимые исследования для того, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем просмотреть, страна-производитель – это не Российская Федерация, скажем так. Когда будет уже больше точная информация от Генштаба, от нашей разведки, мы об этом сообщим сразу", – процитировало Синегубова издание "Укринформ".

Между тем, в Харьковской областной прокуратуре после заявлений Белого дома о применении Москвой для атаки ракет, полученных от КНДР, провели дополнительный осмотр найденных после 2 января в Харькове обломков. Сведения о полученных в ходе осмотра данных, уверяют в прокуратуре региона, передадут экспертам для проведения комплексной судебной взрывотехнической, военной экспертиз.

"Осмотр проводили прокуроры областной прокуратуры, следователи полиции, работники СБУ и сотрудники Научного центра Воздушных Сил Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Следственные действия продолжаются", – отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Команда Defense Express предположила, что для атаки на Запорожье 29 декабря и Харьков 2 января были использованы баллистические ракеты из КНДР. По крайней мере, в Харькове, отмечает издание со ссылкой на собственные источники, были найдены фрагменты минимум одной такой ракеты: речь идет о северокорейской KN-23.

"Напомним, что тогда официально было сообщено о применении врагом 12 баллистических ракет без указания типа. А вчера, 4 января, в Вашингтоне официально заявили об использовании РФ ракет из КНДР, но тип также не был указан. При этом это уже второй отмой случай, потому что, как сообщили в Белом Доме, во время атаки 29 декабря уже в прошлом 2023 году, еще одна северокорейская баллистическая ракета упала в поле в районе Запорожья", – отмечается в сообщении военного портала.

Аналитики констатировали, что анализ обнаруженных обломков продолжается. Однако уже сейчас можно предположить, что масштабы взрыва были значительно меньше, чем должна нанести KN-23 с заявленным весом боевой части в 500 кг.

К тому же, если именно ее запускали и в направлении Запорожья, заметили эксперты, есть основания сомневаться еще и в точности баллистической ракеты, "определившей" для себя цель посреди поля.

В Defense Express отметили: все данные об этой ракете базируются на заявлениях Пхеньяна, а также на данных радиолокационного контроля Северной Кореи в ходе очередных испытаний ракетного вооружения в КНДР. Больше информацию взять просто негде из-за абсолютной закрытости Северной Кореи от внешнего мира.

Однако из крупиц информации, которые просочились в информационное пространство, можно предположить, что максимальная дальность этой твердотопливной ракеты достигает до 690 км. По крайней мере, такое расстояние KN-23 пролетела во время четвертого тестового запуска в 2019 году. При этом не исключено, что такой дальности полета удалось добиться за счет уменьшения боевой части. По данным аналитиков, боевая часть массой 500 кг предположительно используется в версии этой же ракеты дальностью 450 кг.

Примерно длина KN-23 составляет 7,5 м, а толщина – 0,95 м. Весить ракета может в общей сложности 3 415 кг.

А вот оснащена ли она современными системами наведения, аналитики спорят до сих пор. При этом ряд экспертов утверждают, что создать KN-23 Пхеньяну могла помочь Москва, передав свои технологии. К этой версии подталкивает тот факт, что ряд решений KN-23 аналогичны ракете 9М723 ОТРК "Искандер".

Так, совпадает, среди прочего, квазибаллистическая траектория полета с апогеем до 60 км на дальности в 240 км и в стабильные 50 км на дальности 420, 430 и 690 км, которые фиксировались во время известных испытаний. Также есть основания предполагать, что KN-23, как и ее российский брат, может маневрировать на маршевом и терминальном участке за счет рулей в сопле двигателя.

Да и то, что испытания этой ракеты в КНДР были успешными, намекает на то, что Пхеньян использовал уже готовые и отточенные технологии и решения.

"Для запуска ракеты используется пусковая на колесном шасси 8х8, если в первой продемонстрированной версии, как и пусковая "Искандер", она несла две ракеты, то потом количество было сокращено до одной. Считается, что это шасси имеет много общего с белорусским МЗКТ-7930, а то и вовсе произведено в Минске. Также существует и железнодорожная версия пусковой KN-23", – пишет издание.

Сколько таких ракет имеет КНДР и как быстро может пополнять запасы – данных по понятным причинам нет. Однако уже зафиксированная малая точность и предполагаемая низкая надежность, вероятно, приведет к тому, что KN-23 Россия будет использовать исключительно для атак по украинским городам, где ее целью является нанести как можно большие разрушения.

Хорошая новость состоит в том, что эти северокорейские ракеты могут перехватывать ЗРК с возможностью противоракетной обороны – как Patriot PAC 3 и SAMP/T.

Напомним, заявление о применении Россией ракет из КНДР для атак на Украину 4 января сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Американский чиновник напомнил, что покупка Москвой баллистических ракет у КНДР – нарушение многих резолюций Совбеза ООН. Готовится повторить путь КНДР и Иран. Поставки иранских баллистических ракет РФ пока не нашли подтверждения, но о том, что таковые планируются, в США не сомневаются.

По словам Кирби, США будут добиваться наказания для КНДР и Ирана за поставку России баллистических ракет. В частности, речь идет об ужесточении санкций. Также в США планируют собрать заседание Совбеза ООН по этому поводу 10 января.

Тем временем спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона 5 января не смог подтвердить возможное применение Россией ракет из КНДР. По его словам, следует подождать результатов экспертиз.