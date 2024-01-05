'Специалисты будут изучать обломки': в Воздушных силах прокомментировали возможное применение Россией ракет из КНДР

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном применении Россией для ударов по нашему государству баллистических ракет производства КНДР. Ответ на этот вопрос появится после того, как специалисты изучат обломки, обнаруженные на местах падения ракет.

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Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Так он ответил на вопрос о заявлении Белого дома о применении Россией переданных Пхеньяном ракет.

Игнат подчеркнул, что со 100% уверенностью утверждать, что во время недавних ракетных атак в Украину летели и северокорейские баллистические ракеты, считает преждевременным.

"Заявление было соответствующее Соединенных Штатов. Поэтому изучать будут специалисты определенные какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", – сказал Игнат.

В то же время он считает, что иранские или северокорейские ракеты не являются чем-то принципиально новым, с чем раньше не приходилось иметь дело украинской ПВО.

"Я думаю, что вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, много там советского, много технологий передал еще Союз. Возможно, даже идентичное. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком", – отметил Игнат.

Напомним, заявление о применении Россией ракет из КНДР для атак на Украину 4 января сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Американский чиновник напомнил, что покупка Москвой баллистических ракет у КНДР – нарушение многих резолюций Совбеза ООН. Поставки иранских баллистических ракет РФ пока не нашли окончательного подтверждения, но о том, что таковые планируются, в США не сомневаются.

По словам Кирби, США будут добиваться наказания для КНДР и Ирана за поставку России баллистических ракет. В частности, речь идет об ужесточении санкций. Также в США планируют собрать заседание Совбеза ООН по этому поводу 10 января.