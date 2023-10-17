Россия могла начать масштабную поставку боеприпасов из КНДР: о чем свидетельствуют спутниковые снимки и на какие уловки пошли стороны

Российский и северокорейский диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын, вероятно, смогли договориться о масштабных поставках оружия для оккупационной армии РФ. Сотрудничество двух тоталитарных стран может иметь серьезные последствия для войны в Украине, а также повлиять на динамику международной безопасности в Восточной Азии.

Для транспортировки боеприпасов из КНДР российская армия использует порт Дунай недалеко от Владивостока. Об этом сообщает Королевский институт объединенных служб (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После визита военного преступника Сергея Шойгу в КНДР, два российских грузовых судна отправились на военно-морской объект, спрятанный в уединенном российском порту "Дунай". Со времен Холодной войны интерес международного сообщества к этому порту пропал, однако недавние поставки кораблями "Ангара" и "Мария" северокорейского груза, поставили его на первое место на фоне растущих отношений между Пхеньяном и Москвой.

Аналитики отметили, что десятки спутниковых снимков с высоким разрешением, снятые в последние месяцы над Дунаем и северокорейским портом Раджин, показывают, как два грузовых судна неоднократно перевозили сотни контейнеров, вероятно, заполненных вооружением.

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Кроме того, спутниковые снимки подтверждают быстрое расширение склада боеприпасов в окрестностях Тихорецка начиная с августа 2023 года. Именно с того периода судна начали активно курсировать между КНДР и РФ. При этом аналитики акцентируют внимание на поезда, доставляющие грузовые контейнеры того же размера и цвета, что и те, которые отправляются из Северной Кореи в Россию.

Начиная с середины августа 2023 года склад боеприпасов в Тихорецке подвергся быстрому капитальному ремонту. Россияне вырыли там более 100 новых ям для боеприпасов с земляными бермами, предназначенными для отвода силы взрыва в случае атаки.

Страна-агрессор РФ безуспешно пытается скрыть поставки вооружения из Северной Кореи, поэтому маскирует военные объекты в Дунае под складские помещения. Спутниковые снимки высокого разрешения, сделанные в последние месяцы, показывают, что контейнеры регулярно доставляются и вывозятся полуприцепами и железнодорожными вагонами, скорее всего, для перевозки через Россию в направлении Тихорецка и границы с Украиной.

В августе для морских перевозок использовалось только одно судно – "Ангара". Однако 12 сентября к нему присоединилось второе грузовое судно "Мария". Корабли работают без передачи данных на своих транспондерах Автоматической идентификационной системы. Однако десятки спутниковых изображений подтверждают, что судна постоянно доставляют грузы из Северной Кореи в Россию.

Напомним, в США заявили, что с 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. Ранее КНДР отрицала предоставление оружия Москве.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея еще полтора месяца назад начала передавать России боеприпасы. В частности, оккупационные российские войска получили от Пхеньяна снаряды для пушек и РСЗО "Град".

Как сообщал OBOZ.UA , официальный Лондон обратился к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну с призывом прекратить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о возможных поставках оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине.

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