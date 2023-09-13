КНДР поставляет России боеприпасы уже полтора месяца: Буданов рассказал подробности

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея еще полтора месяца назад начала передавать государству-агрессору России боеприпасы. В частности, оккупационные российские войска получили от Пхеньяна снаряды для пушек и РСЗО "Град".

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Об этом Буданов сказал в комментарии изданию NV в среду, 13 сентября. По его словам, разговоры о том, что планируется соглашение между РФ и КНДР – это фальш, поскольку уже все согласовано.

"Когда говорят, что сейчас Путин отпишет или подпишет (соглашение о поставках боеприпасов — ред.), это все фальшь. Потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка из Северной Кореи", – заявил Буданов.

По данным главы ГУР, в первую очередь речь идет о снарядах 122 мм и 152 мм для пушек советского образца, а также ракетах к реактивным системам залпового огня "Град". Также Пхеньян передает Москве танковые снаряды.

Он добавил, что Северная Корея – это серьезный производитель вооружений, эта страна способна производить оружие в больших количествах в отличие от России.

Буданов отметил, что в РФ врут, когда говорят, что увеличили собственное производство вооружений. На практике реализация плана составляет 3-7% от запланированных объемов, поскольку в Москве постепенно уничтожили собственные мощные производства.

В то же время, по словам Буданова, в Пхеньяне сохранили серийное производство вооружений. Так что снаряды "в определенной степени негативно повлияют на ход боевых действий в Украине". По оценкам главы украинской разведки, Кремль планирует получить миллионные партии снарядов. Однако, сколько оккупанты на самом деле могут получить и насколько быстро, пока неизвестно.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 11 сентября отправился в поездку в Российскую Федерацию. 13 сентября он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В США считают, что Путин и Ким намерены обсудить прежде всего поставки боеприпасов из Северной Кореи для воюющей в Украине российской оккупационной армии. Так как в связи с интенсивным характером боевых действий российской армии не хватает боеприпасов. Большие объемы именно необходимых для России снарядов имеет КНДР.

Ким со своей стороны стремится получить от России гуманитарную помощь и некоторые военные технологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии обратились к Ким Чен Ину с призывом прекратить переговоры с Путиным о возможных поставках оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине. Кремль фактически изолировал себя от всего цивилизованного мира и вынужден был привлекать таких изгоев.

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