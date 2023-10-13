КНДР поставила России более тысячи контейнеров с боеприпасами – Белый дом

С 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. Ранее Северная Корея отрицала предоставление оружия Москве.

Об этом сообщает издание АР. США обвинили Северную Корею в том, что она ранее снабжала России боеприпасами, артиллерийскими снарядами и ракетами.

По информации Белого дома, поставки прошли между 7 сентября и 1 октября. Со склада в Северной Корее оружие сначала загружали на российское судно, а оттуда по железной дороге переправляли через всю Россию в Краснодарский край.

Журналисты получили информацию от координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"У нас есть информация, что Северная Корея поставила России оружие для применения в Украине. КНДР предоставила России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Сегодня мы публикуем рисунок, изображающий передвижение контейнеров", – заявил Кирби.

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США обвинили Северную Корею в том, что она ранее снабжала России боеприпасами, артиллерийскими снарядами и ракетами. Ранее Северная Корея отрицала предоставление оружия Москве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея еще полтора месяца назад начала передавать России боеприпасы. В частности, оккупационные российские войска получили от Пхеньяна снаряды для пушек и РСЗО "Град".

Соединенные Штаты пристально смотрят за результатами встречи фаворитов РФ и Северной Кореи. США готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Официальный Лондон обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ину с призывом прекратить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о возможных поставках оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине.

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