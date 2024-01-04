Россия уже обстреливала Украину баллистическими ракетами, полученными от КНДР: в Белом доме раскрыли подробности

Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну РФ использовала, в частности, и северокорейскую "баллистику".

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 4 января. Он отметил, что у США есть новая информация о поддержке, которую Россия получает от третьих стран, среди которых и КНДР.

Представитель Белого дома сообщил, что по информации, полученной американской разведкой, недавно Северная Корея предоставила России пусковые установки и определенное количество баллистических ракет к ним.

"30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине. Похоже, эта ракета упала в открытом поле в Запорожской области", - рассказал Кирби.

По его словам, Россия также запустила несколько северокорейских баллистических ракет по Украине во время ночной воздушной атаки 2 января.

Кирби отметил, что США продолжают оценивать последствия применения этих ракет. Он показал схему, откуда Россия и по каким регионам Украины производила запуски.

По словам представителя Белого дома, в США считают, что российские оккупанты на этом не остановятся и будут применять остальные северокорейские ракеты, имеющие дальность около 900 км.

Кирби также отметил, что Пхеньян за свою такую поддержку хочет от России получить военную помощь, в том числе истребители, наземную бронетехнику, оборудование для ракетного производства и другие технологии. Если это произойдет, то будут иметь значительные последствия для безопасности Корейского полуострова, отметил представитель администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия собирается импортировать из Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усилит способность Москвы уничтожать инфраструктуру Украины. Снабжение иранских ракет в РФ может состояться уже этой весной.

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