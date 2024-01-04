Россия планирует импортировать из Ирана баллистические ракеты: в WSJ рассказали, когда возможны поставки

Россия намерена приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Такой импорт усилит способность Москвы уничтожать инфраструктуру Украины.

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Об этом сообщил Wall Street Journal. Издание ссылается на информацию, предоставленную официальными лицами США, пожелавшими остаться инкогнито.

По их словам, поставки иранских ракет в РФ могут состояться уже этой весной. Однако американские чиновники не утверждают, что соглашение уже финализировано.

В Вашингтоне считают, что попытка России приобрести иранские ракеты была очевидна в середине декабря. В это время делегация РФ посетила иранский учебный полигон, чтобы увидеть испытания, которые проводил Корпус стражей Исламской революции (IRGC), в том числе ракет малой дальности "Абабиль". На подобные планы Москвы указывали и другие встречи между военным и политическим лидерством РФ и Ирана.

"США обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет близкой дальности у Ирана активно продвигаются. Мы оцениваем, что Россия намерена закупить у Ирана ракетные комплексы", – сказал один из американских чиновников.

В прошлом году Белый дом заявил, что видит больше признаков расширения беспрецедентного оборонного партнерства России и Ирана, которое поможет Москве продолжить войну в Украине, а также создаст угрозу соседям Ирана.

Напомним, США получили разведданные об усилении военного взаимодействия между Россией и Ираном. В частности, Тегеран готовится передать Москве ракеты для использования в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, директор израильской разведывательной службы "Моссад" сообщил, что Иран собирается продать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, которыми оккупанты уже бьют по украинской инфраструктуре. В то же время, ряд поставок оружия между Тегераном и Москвой был сорван.

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