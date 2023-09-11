Иран планирует продать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, – директор Моссада

Иран намерен продать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, которые уже используются оккупантами в полномасштабной войне против Украины. В то же время ряд поставок оружия между Тегераном и Москвой были сорваны.

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Об этом заявил директор израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа. Как передает The Times of Israel, 10 сентября он выступил на ежегодной конференции Института контртеррористической политики при Университете Рейхмана в Герцлии (Израиль).

Барнеа не вдавался в подробности о том, какие именно сделки между странами не были реализованы. "У меня такое ощущение, что скоро будет сорвано еще больше сделок", – отметил глава "Моссада".

Россия тоже планирует передать Ирану вооружения. Барнеа заявил, что Израиль обеспокоен этим.

"Мы опасаемся, что русские взамен передадут иранцам то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", – сказал руководитель израильского разведывательного ведомства.

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным СМИ, Москва с помощью Тегерана планирует создать 6000 ударных дронов для бомбардировки украинских городов. Команде инженеров промышленного центра в глубине РФ было тайно поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно.

– В разведке США ранее заявляли, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА. Он может заработать уже в следующем году.

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