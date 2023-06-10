Иран помогает России строить завод по производству беспилотников, который может заработать в 2024 году – разведка США

Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников, таким образом помогая Кремлю наладить постоянные поставки оружия для войны в Украине. Таковы выводы разведки США, обнародованные Белым домом в пятницу, 9 июня.

Видео дня

Об этом сообщило издание Associated Press, ссылаясь на слова спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

По его словам, представители американской разведки считают, что завод строится в особой российской экономической зоне Алабуга, расположенной в Елабужском районе Татарстана, и может заработать уже в начале 2024 года.

Белый дом также обнародовал сделанные в апреле спутниковые снимки промышленной территории, где "вероятно, будет построен завод".

В декабре 2022 года администрация президента Джо Байдена публично заявила, что, по ее мнению, Тегеран и Москва рассматривают возможность создания конвейера по производству беспилотников в России для войны в Украине. Новые данные разведки свидетельствуют о том, что проект в Алабуге вышел за рамки плана.

Разведка США также установила, что Иран продолжает поставлять российским военным ударные беспилотники иранского производства, сообщил Кирби.

Эти дроны доставляются через Каспийское море из Амирабада в Иране в столицу Дагестана Махачкалы, а уже по суше – на российские базы, откуда запускаются в Украину.

По данным Белого дома, по состоянию на май Россия получила от Ирана сотни ударных беспилотников, а также оборудование для их производства.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и прекращать эту деятельность, в том числе путем предоставления информации общественности, и мы готовы делать больше", – сказал Кирби.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение мая Россия запустила по территории Украины более 300 дронов-камикадзе иранского производства. С начала полномасштабной войны это было наиболее интенсивное применение БПЛА, которые Москва получила от Тегерана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!