Россия в мае запустила более 300 иранских дронов по Украине: разведка Британии назвала главную цель

В течение мая российская террористическая армия запустила по территории Украины более 300 дронов-камикадзе иранского производства. Примечательно, что с начала полномасштабной войны это было самое интенсивное применение БПЛА, которые Москва получила от Тегерана.

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С помощью таких действий оккупанты пытаются истощить запасы ракет к зенитным ракетным установкам украинской армии. Об этом говорится в аналитике военной разведки Великобритании в Twitter.

В британской разведке отметили, что страна-агрессор Россия не добилась желаемого успеха. Силы украинской противовоздушной обороны нейтрализовали не менее 90% иранских БПЛА. При этом защитники украинского неба использовали в основном более старые и дешевые средства ПВО, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В то же время военная разведка Великобритании предполагает, что оккупанты таким образом пытались обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта.

Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамичных целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения.

Напомним, в беспилотных летательных аппаратах Shahed были найдены запчасти, изготовленные в странах, являющихся партнерами Украины. В СНБО заявили, что это не редкий случай.

Ранее сообщалось, что массированные атаки ракетами и дронами на Киев не связаны ни с Днем города, который отмечался 28 мая, ни с другими датами. Это составная часть новой тактики, которую страна-оккупант Россия применяет в преддверии наступления украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Ставки 2 июня подняли вопрос относительно стран, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что готовятся соответствующие решения по этому поводу.

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