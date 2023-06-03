Данилов: у БПЛА Shahed нашли запчасти из стран-партнеров Украины

В беспилотных летательных аппаратах "Shahed" были найдены запчасти, изготовленные в странах, являющихся партнерами Украины. И это не редкий случай.

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. Он прокомментировал информацию о том, что некоторые страны помогают России не только обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов.

Он отметил, что необходимо разобраться, как Россия, находясь под санкциями, использует запчасти стран, очень дружественных к Украине, ее партнеров.

"Это не первый такой случай. Мы понимаем, из чего состоят те или иные компоненты "Shahed". Мы имеем в наличии почти целый "Shahed". Так случилось, что неоднократно приземляли наши военные эту мерзость железную, которая несет смерть нашим гражданам. Разобрали, и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России", – отметил Данилов.

Он добавил, что запчасти производства 2019-2021 годов РФ могла закупить заранее, еще во время подготовки к полномасштабному вторжению.

"Но это не снимает определенные процессы, которые находятся на контроле и докладывались на заседании Ставки сегодня", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Ставки 2 июня подняли вопрос относительно стран, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что готовятся соответствующие решения по этому поводу.

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