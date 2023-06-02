Зеленский провел заседание Ставки, говорили о ситуации на фронте и усовершенствовании ПВО: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники заседания говорили о ситуации на фронте и усовершенствовании системы противовоздушной обороны.

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Подробности сообщил президент в своем Telegram-канале. Также обсуждалась ситуация с закрытым бомбоубежищем в Киеве, в результате чего во время массированного ракетного удара врага по украинской столице погибли люди.

"Ставка. Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища. Поручил члену Ставки, министру Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет – через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко – то же самое по Украине", – отметил глава государства.

Не менее важным вопросом стало усовершенствование украинской системы ПВО, а также текущая ситуация на передовой.

"Вопрос второй. Комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО. Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха. Пути совершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства. Вопрос третий. Фронт. Без деталей", – отметил президент. .

Также участники заседания затронули вопрос помощи некоторых стран в обходе санкций, введенных против государства-агрессора. Украина сейчас готовит меры противодействия, основываясь на данных, полученных разведкой.

"Вопрос четвертый. Всеохватывающий доклад разведки по странам, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне, 1 июня, Зеленский в очередной раз обратился к органам местной власти с призывом открыть бомбоубежища. Глава государства напомнил, что обязанность представителей местных властей – обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно. И что халатность в исполнении этой обязанности стоит жизней украинцам.

Это обращение стало реакцией президента на трагедию в Киеве в ночь на 1 июня, когда три человека погибли в Киеве из-за закрытого укрытия. Среди погибших был ребенок.

По некоторым данным, охранник мог быть пьян и не отпирал дверь. Вследствие этого люди, рассчитывавшие на спасение, погибли прямо у входа в укрытие.