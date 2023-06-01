"Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности": Зеленский в очередной раз обратился в органы местной власти с призывом открыть бомбоубежища. Видео

Глава государства Владимир Зеленский обратился в органы местной власти с призывом открыть бомбоубежище. Его заявление прозвучало на фоне недавнего трагического события – гибели людей из-за закрытых дверей в укрытие во время воздушной тревоги.

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Об этом президент сообщил в традиционном обращении к народу, которое транслировал его Офис. Он отметил, что обязанность представителей местных властей – обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы делаем максимум, чтобы защитить людей. Не было такой международной встречи, не было таких международных переговоров, на которых не поднимался бы вопрос ПВО для Украины. Но защита людей – это защита на всех уровнях. Укрытие должно быть доступным. Никогда больше не должно повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие – закрытое. Это обязанность представителей местных властей, очень конкретная обязанность – обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно. Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности. Больно видеть потери", – указал президент.

Зеленский сообщил, что сегодня, 1 июня, во многих странах мира, в частности, в Украине, отмечается праздник – День детей. Но и в этот день Россия обстреливала наши города – "от Харькова до Херсона, от Киева до Донбасса".

"Но и этот день мы использовали по максимуму, чтобы приблизить поражение террористов. И этот день стал временем, когда мы приближаем ответственность России – каждого убийцы, каждого террориста", – отметил он.

Президент доложил, что украинская делегация была в Молдове на саммите Европейского политического сообщества. Были очень важны переговоры с лидерами стран.

"Был и расширен формат с представителями Нидерландов, Дании, Швеции, Британии, Польши, Бельгии. И, конечно, – встречи на полях саммита и совместное заседание всех участников и участниц саммита…", – добавил он.

Также Владимир Зеленский отметил, что партнеры готовят новые оборонные решения для Украины – это касается и ПВО, авиации и продвижения на земле.

"Готовим реальное политическое содержание для саммита НАТО в Вильнюсе. Готовим пакет гарантий безопасности для нашего государства на пути в Альянс. Делаем все, чтобы приблизить политическое решение Евросоюза по членству для Украины. Готовим саммит мира на основе украинской формулы мира", – пояснил глава государства .

Зеленский традиционно завершил свое обращение неизменной благодарностью к ключевым фигурам обороны и безопасности украинской земли – солдатам ВСУ и добровольцам.

Напомним, что жителей Деснянского района охранник не пускал в укрытие поликлиники №3 давно, а однажды люди уже попадали под обстрел. Киевляне жаловались на него, но в лечебном заведении мер не принимались.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия не прекращает атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, из-за чего ежедневно гибнут и травмируются наши граждане. В связи с постоянными обстрелами укрытия в городах должны быть доступны людям. Он напомнил представителям местных властей об их ответственности.

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