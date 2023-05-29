Массированный обстрел столицы в День Киева не связан с датами: эксперт назвал причину

Массированные атаки ракетами и дронами на Киев не связаны ни с Днем города, который отмечался 28 мая, ни с другими датами. Это составная часть новой тактики, которую страна-оккупант Россия применяет в преддверии наступления украинской армии.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов. "Совершенно точно, что сейчас россияне реализуют свой план", – заметил он.

По оценкам эксперта, главная цель массированных атак – уничтожение запасов украинской армии, в частности, горюче-смазочных материалов, оружия, боеприпасов, а также пунктов управления.

Как пояснил Жирохов, больше всего ударов враг наносит именно по столице, потому что в городе работает наиболее мощная система противовоздушной обороны, которую оккупант намерен истощить. В частности, враг пытается уменьшить количество ракет для зенитно-ракетных комплексов.

"Потому что очевидно, что Запад поставляет все, что возможно. И этот запас ракет для ЗРК не резиновый. Есть определенное количество. Если они будут использованы, например, для уничтожения таких целей, как "Шахеды", то их останется меньше, чтобы уничтожать крылатые ракеты, которые запускаются врагом на следующую ночь или в тот же день", – сказал эксперт.

Он также обратил внимание на новую тактику, применяемую оккупантом. "Есть такая тенденция: сначала идет атака дешевыми дронами, а затем, на следующий день, как мы видели 29 мая, наносится удар уже авиационными ракетами".

В то же время эксперт подчеркнул, что для врага не имеет значения, в какой именно день наносить массированные удары по столице Украины. "Для нас это День Киева, для военных – и наших, и любых других – не существует субботы и воскресенья, не существует религиозных и других праздников, дней города или чего-то еще. У них есть план. В нем есть, например, время Ч – определенный день. И затем все последующие мероприятия проходят согласно графику – "Ч+1", "Ч+2" и др. Когда разрабатывается план, он не подвязывается под конкретное число. Он подвязывается под дату начала операции", – объяснил он.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 28 мая, когда Киев праздновал День города, страна-оккупант Россия нанесла крупнейший с начала широкомасштабного вторжения ракетный и дроновый удар по столице. Враг выпустил 59 беспилотных летательных аппаратов.