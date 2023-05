У оккупантов 'ложная' цель: в ISW указали на нюанс с массированными атаками дронов на Киев

Армия России совершает массированные атаки дронов на Киев, вместо того чтобы сосредоточиться на инфраструктуре или военных объектах. Такой подход ограничивает способность оккупантов существенно повлиять на предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 28 мая. Как отмечают аналитики, в ночь на воскресенье войска РФ нанесли крупнейший удар шахедами по Украине с начала войны.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что враг запустил 59 беспилотников Shahed-131/136, из которых были сбиты 58.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат охарактеризовал этот удар как крупнейший удар БПЛА с начала войны и заявил, что оккупанты в основном целились по Киеву.

В свою очередь руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что российские беспилотники нанесли удар по объекту инфраструктуры.

"Нацеливание Россией авиабоеприпасов на Киев, а не на инфраструктуру или военные объекты, продолжает ограничивать способность этой ограниченной российской воздушной кампании существенно ослабить наступательные возможности Украины для предстоящего контрнаступления, как ранее оценивала ISW", – говорится в отчете аналитиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 мая Россия атаковала Украину рекордным количеством "шахедов". Большинство беспилотников были сбиты.

– В Киеве из-за падения осколков дрона есть погибший и пострадавшие, зафиксированы разрушения. Над столицей было уничтожено более 40 БПЛА.

– На Черниговщине воины ГПСУ сбивали дрон-камикадзе из стрелкового оружия, он взорвался и упал в поле.

– В ВСУ рассказали, что противник ищет новые тактики для атак дронами, используя нетрадиционные маршруты.