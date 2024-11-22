Армия Путина воюет 'мясом' вместо брони. Что происходит с оккупационным войском? Интервью с офицером Крамаровым

Российская оккупационная армия несет рекордные потери на поле боя, но также рекордным остается количество солдат, которые она продолжает бросать в бой. При этом применение врагом бронетехники существенно сократилось – фактически он сегодня воюет одним только "мясом". Куда девалась броня? Старые советские образцы почти исчерпаны, собственно производство новой не столь масштабно, как хотелось бы Кремлю, а союзники не спешат предоставлять свои танки и БТР. В то же время украинские дроны вышли на новый уровень и начали массово уничтожать запас брони противника.

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Следует признать, что у России до сих пор есть возможность пополнять войско в больших объемах, в частности, благодаря скрытой мобилизации, и потребности в срочном привлечении солдат КНДР нет. Северокорейские войска не должны оказаться в Украине, потому что в таком случае речь пойдет о прямой агрессии этой страны против нашей. Однако полностью исключать этого нельзя, особенно, если благодаря дальнобойному оружию Украине удастся нанести колоссальные потери армии оккупанта.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– По информации военнослужащего 68-й отдельной егерской бригады, российская оккупационная армия атакует украинские позиции на Покровском направлении без привлечения бронетехники из-за того, что ВСУ активно применяют против нее БПЛА. Де-факто враг прекратил использование брони и стал массово применять пехоту. В то же время, мы знаем, какие рекордные потери несет оккупационная армия в последнее время – ежедневные потери превышают 1300-1600. Может ли оккупант в скором времени почувствовать критическую потребность в личном составе?

– В течение последнего полугода наблюдается тенденция к тому, что россияне используют меньше бронетехники. Это объясняется просто. Они используют все то, что могут производить сейчас. Советские запасы уже сильно уменьшились. Пока ни Китай, ни КНДР не поставляют России бронетехнику. Следовательно, они воюют тем, что может выработать их собственный ВПК и использовать то, что осталось в советских местах хранения техники.

Кстати, летом этого года спутниковые снимки таких мест хранения на Дальнем Востоке, где раньше хранилось до 3-3,5 тысячи единиц бронетехники, сейчас уже просто пусты. Именно этим собственно и объясняется то, что россияне применяют меньше бронетехники. Если бы у них было больше, они бы продолжили ее активно использовать.

Что касается наших дронов, в частности FPV-дронов, то в этом технологически мы имеем преимущество. Наши дроны лучше по качеству, они более технологичны, и это позволяет нам использовать их более эффективно. У россиян несколько иной подход: они используют дроны в очень большом количестве, массово. Дронов у них больше, чем у нас.

И уже при формировании подразделений они проводят обучение наподобие "курса молодого бойца", курс базовой военной подготовки, в том числе и курс управления дроном. У нас оператор дронов – это высококвалифицированный мастер, но он – условно – один. А у них во взводе могут быть 3-5 человек, которые пусть и на низком уровне, но выполнять задачи использования тех же FPV-дронов. То есть враг по-прежнему применяет старый подход – количественный, в то время как мы делаем акцент на качество.

Смена погодных условий также влияет – технику теперь труднее использовать. Но все равно кадровый запас россиян остается на очень высоком уровне. С разной скоростью, но у них все равно продолжается скрытая мобилизация.

Успехи, которые у них были с того момента, как они смогли взять Авдеевку и пойти дальше по территории Донбасса, стали возможны именно благодаря этому количественному преимуществу, которое они смогли в полной мере реализовать за получение большого оперативного пространства. Это укладывается в классическую военную теорию.

Следовательно, говорить о дефиците личного состава у россиян ни в коем случае нельзя. Проблемы с техникой объясняются ограниченными возможностями ее производства, исчерпыванием старых запасов, погодными условиями, а также заслугой наших дронов, на которые приходится достаточно большой процент уничтоженной вражеской техники. Если к началу войны мы уничтожали бронетехнику ручными гранатометами, специальными противотанковыми ракетными комплексами, например, "Стугной", то позже дроны начали забирать на себя большой удельный вес.

– То есть вы считаете, что сегодня у врага нет критической потребности в личном составе, ведь продолжается скрытая мобилизация, подписание контрактов, и даже не нужно приобщать солдат КНДР?

– Солдаты КНДР, которых привлекла РФ – это некая попытка обучения боем плюс определение возможностей этих солдат в боевых условиях. Это условная учебно-тренировочная миссия. Ведь понятно, что в последний раз северокорейская армия участвовала в боевых действиях во время Корейской войны. После этого была холодная война в азиатском регионе, но не больше. Поэтому их уровень следует оценить.

Плюс, возможно, все же россияне для себя рассматривают их личный состав как боевой ресурс, который они смогут купить за деньги у Ким Чен Ина и в кратчайшие сроки доставить, куда нужно. Но на временно оккупированные территории Украины они ни в коем случае не заводят. С точки зрения международного права в Курской области, Россия защищает свои территории, но если северокорейские военные окажутся на территории Украины, если будет зафиксирован этот факт, например, если они попадут в плен, это будет непосредственной военной агрессией КНДР против Украины.

– Вы считаете, с высокой вероятностью можно говорить, что солдат КНДР в Украине мы не увидим?

– Я думаю, что да. Конечно, сейчас что-то предугадать трудно. Будем наблюдать за уровнем потерь российских солдат, но в ближайшей перспективе, 3-6 месяцев этого не будет ни в коем случае. Разве что в течение короткого времени потери россиян увеличатся по сравнению с тем, что есть сейчас, кратно – вдвое или даже втрое.

Например, если мы начнем выбивать дальнобойными средствами логистические хабы на юго-востоке, расположенные на территории России в пограничных и применяемые для снабжения русской группировки. В таком случае, их потери вырастут очень сильно не только на линии столкновения, но и в оперативном тылу. Они не смогут поставлять личный состав и ротировать те войска, которые находятся в Украине.

Но трудно спрогнозировать, как в таком случае поступят Путин и Ким Чен Ин. Это личная договоренность двух диктаторов, которая может быть достигнута буквально одним телефонным звонком.