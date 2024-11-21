Оккупанты на Покровском направлении массово используют пехоту вместо бронетехники, – военный

Командование российской армии бросает в бои на Покровском направлении пехотные подразделения. Они осуществляют атаки без привлечения бронетехники благодаря активному применению ВСУ дронов.

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Об этом сообщил военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады на позывной "Гусь". В эфире телеканала "Киев24" он рассказал о ситуации на этом участке фронта в Донецкой области.

По его словам, в целом за последние четыре месяца боев не было заметно, чтобы у российских оккупантов стало больше FPV-дронов. Но активность их использования высока и у Сил обороны, и у врага.

Именно благодаря таким беспилотникам привлечение оккупантами тяжелой техники – танков, БТРов – на передовой под Покровском пока невозможно.

"Птички" интенсивно используют с обеих сторон. Враг практически прекратил до последнего времени использование брони на переднем крае и стал массово применять пехоту, ведь броня просто не доезжала до точки высадки", – объяснил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинская оборона Покровска заставила оккупантов изменить планы на востоке Украины. Враг подкорректировал подход к наступательной кампании на этом направлении, когда понял, что ему не удастся захватить город во фронтальных атаках.

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