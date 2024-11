Оборона Покровска заставила оккупантов изменить планы на востоке Украины: в ISW раскрыли замысел агрессора. Карта

Украинская оборона города Покровск на Донетчине заставила страну-агрессора РФ изменить свой подход в атаках на восточном фронте. Российское военное командование подкорректировало план наступательной кампании на Покровском направлении летом 2024 года, когда поняло, что им не удастся захватить город в фронтальных атаках.

С того времени российские силы теряют технику и личный состав в попытках охватить районный центр с юга через Селидово и путем усиления наступлений в районе Угледара и Курахового. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там напомнили, что армия РФ начала наступательные операции с целью захвата Покровска весной 2024 года – это было в момент наибольших ограничений в живой силе и технике Украины после приостановки помощи США осенью 2023-го.

После восьми месяцев тяжелых атак, но постоянного продвижения на западе Донецкой области, российские войска не взяли.

"Оборонительные операции ВСУ, основанные на интеграции успешных украинских инноваторов и операторов беспилотных летательных аппаратов, с наземными силами в сочетании с ограничениями российских стратегических и оперативных резервов живой силы и материальных средств, заставили военное командование РФ отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск", – объяснили в ISW.

По словам аналитиков, сейчас агрессор пытается охватить город с юго-запада через Селидово и выровнять линию фронта западнее Курахово и севернее Угледара. Оккупанты недавно захватили Селидово, а также используют захват Угледара для продвижения в Курахово.

"Однако это продвижение стоит россиянам очень больших потерь военных и бронетехники, а также месяцев времени", – констатировали эксперты.

Они отметили, что операции украинских пилотов БПЛА продолжают играть решающую роль в сдерживании российских механизированных атак и препятствии врагу в полной мере использовать текущие ограничения живой силы Украины.

"Способность Сил обороны предотвратить захват Покровска к этому времени и заставить российскую армию направить свои усилия на продвижение на, пожалуй, наименее значимом с точки зрения оперативности секторе линии фронта, является положительным показателем способности страны продолжать борьбу в этой войне, несмотря на вызовы, с которыми она сталкивается", – подчеркнули военные эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября The Economist писал, что Украине удалось удержать Покровск на Донетчине, и это стало позором для Путина, однако на других участках фронта РФ "прорывает себе путь через украинскую оборону". Со ссылкой на экспертов издание подчеркнуло, что следующие несколько месяцев определят характер войны в Украине на следующие несколько лет.

