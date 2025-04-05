Прошли три года и сорок дней войны. На картах ISW сегодня нет никаких изменений, кроме совсем небольших контратак ВСУ на Покровском направлениии. Россияне вообще нигде никуда не продвинулись.

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Похоже опять началась пауза, которая продлится (как обычно) недельку-две. В предыдущий свой всплеск активности они ликвидировали Кураховский котел. В этот – Курский плацдарм ВСУ.

За что они возьмутся в следующий раз – неизвестно. Но думаю, что все же стоит опасаться их активизации на Запорожском направлении. Уж слишком часто они его в этот раз прощупывали. Хотя некоторые эксперты считают, что они будут пытаться взять Купянск и двигаться на Изюм. Что ж: поживем – увидим.

Но их всплески и затухания на фронте никак не отражаются на обстрелах украинских городов. Здесь никаких пауз не происходит. Вот и сегодня они ударили баллистикой по Кривому Рогу, а потом обрабатывали его шахедами. Предварительный итог: шестнадцать убитых мирных жителей, включая шестерых детей (по состоянию на 12.00 5 апреля уже 18 жертв, включая 9 детей – Ред.).

Интернет заполнен душераздирающими фотографиями и видео детских трупов и несчастных, убитых горем родителей над ними. Я не хочу живописать эти сцены, мне тяжело даже смотреть на эти снимки. Скажу лишь одно.

Никто. Ничего. Не простит. Никто ничего не забудет. Никогда. Я знаю, что Путину на это наплевать. Но у него есть дети. А у них – свои дети. Им всю их жизнь придется скрывать свое родство. И это будет их плата за преступления отца, деда и прадеда…

И если они только этим расплатятся за преступления своего отца и деда, то можно будет считать, что они хорошо отделались. Гитлер, кстати, не имел детей. Вероятно, он догадывался, какая участь их поджидала, появись они на свет.

Судьба же, например, сталинских детей была совсем незавидной. Яков погиб в плену, Василий семь лет просидел в лагерях, а потом умер от алкоголизма в сорок лет. Светлана была немногим удачливее и всеми забытая, закончила жизнь в Америке, в доме престарелых. В конце жизни она сказала: "Где бы я не была – я всегда остаюсь политическим пленником имени Сталина".

Это у атеистов сын за отца не ответчик. А в авраамических религиях (иудаизм, христианство и ислам) очень даже отчветчик. Самый, что ни на есть ответчик… Ибо сказано в Библии: "…Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди Мои" (Исход 20: 5-6).

Часто люди задаются вопросом: за что нам все это? А вот же читайте: за отцов и дедов ваших, за их преступления… Так что вы, когда задумываете какую-то поганку, то знайте: за нее ответят невинные внуки ваши… Болезнью ли, несчастной судьбой, ранней смертью…

Некому ничего не сойдет с рук. И Путину точно не сойдет это с рук. И чем дольше он избегает людского суда, тем сильнее должны беспокоится за себя его дети и внуки: тем выше вероятность, что Божий Гнев обрушится на них… От Него не спрячешься под чужой фамилией и ему не предъявишь поддельный паспорт…

Этой войной Путин подписал приговор всем своим потомкам до четвертого колена. Единственный выход их спасти от горя и страданий – это сейчас же, немедленно остановить эту войну, всю вину взять на себя и пойти одному, пешком в Украину, просить прощения. Если его в первой же украинской деревне убьют – то это и будет спасение для его потомства.

Или пусть он сейчас же придет в Кривой Рог и сядет рядом с родителями убитого им пятнадцатилетнего их сына. Они все еще сидят там, во дворе, куда упала бомба. Они все никак не могу оставить остывающее тело своего ребенка… Пусть он у них попросит прощения….

Я не хочу сегодня писать про то, что сказал Трамп, что сказал Рубио и все остальное. Нет настроения. Все испортили картинки из Кривого Рога. У меня только одна мысль: только бы это не сошло ему с рук.

И я еще хочу сказать: дорогие госпожа Тихонова и госпожа Воронцова! Ваш отец вас не любит. Потому, что своими убийствами он приготовил вам страшную судьбу. Вы ее еще не знаете. Но она будет ужасной. И никто тут вам помочь уже не в силах. Ибо таковы Божьи законы.

Слава Украине!