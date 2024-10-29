Следующие несколько месяцев определят характер войны в Украине на следующие несколько лет – The Economist

Чиновники на Западе, в частности в американском Пентагоне, а также ряд украинских командиров все больше обеспокоены направлением войны и способностью Украины сдерживать наступление РФ в течение следующих шести месяцев. Страна-агрессор несет тяжелые потери и не может воевать вечно, однако в США, Европе и Украине опасаются, что при нынешних тенденциях переломный момент первым наступит для Украины.

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Об этом пишет британский журнал The Economist в статье, опубликованной 29 октября. "Украина сейчас борется за выживание, а не за победу", – говорится в заголовке.

Как напоминает журнал, министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Киев 21 октября, заявил, что после 970 дней войны Путин "не достиг ни одной стратегической цели".

На публике он выразил уверенность и ясность, сказав, что "Москва никогда не одержит верх в Украине".

"В частном порядке его коллеги в Пентагоне, западные чиновники и многие украинские командиры все больше обеспокоены направлением войны и способностью Украины сдерживать российское наступление в течение следующих шести месяцев", – говорится в статье.

The Economist отмечает, что Украине удалось удержать Покровск, на Донетчине, что стало позором для Путина, однако на других участках фронта РФ "прорывает себе путь через украинскую оборону".

В Купянске войска агрессора "разбили" украинские формирования на две части у реки Оскол.

В Часовом Яру на востоке оккупанты пересекли Северский Донец после шести месяцев попыток.

На юге они заняли высоты в районе Угледара и продвигаются к Курахово с двух направлений.

В Курской области РФ Украина потеряла около половины захваченной территории.

Как пишет журнал, проблема не столько в потере территории, которая не так велика и которая дорого обошлась России – 600 тыс. убитых и раненых с начала войны, по американским оценкам, и 57 тыс. убитых только в октябре, по данным украинской разведки, – сколько в постоянном снижении численности и качества украинских сил.

Украинские подразделения недоукомплектованы и перегружены, измотаны тяжелыми потерями, пишет газета. Несмотря на новый закон о мобилизации, вступивший в силу в мае, армия, за исключением нескольких бригад, изо всех сил пытается набрать достаточное подкрепление, поскольку молодые люди неохотно соглашаются на мобилизацию, которая в лучшем случае бессрочна, а в худшем – является односторонней миссией, говорится в статье The Economist.

Западные партнеры в частных беседах призывают лидеров Украины снизить мобилизационный возраст с 25 лет, чтобы увеличить потенциальный резерв новобранцев. Но политическая чувствительность и страхи по поводу и без того тревожного демографического кризиса мешают любым изменениям, говорится в материале.

Джек Уотлинг из Королевского института объединенных оборонных исследований, аналитического центра в Лондоне, в недавнем эссе назвал несколько причин ухудшения положения Украины. Одна из них – нехватка перехватчиков ПВО, что позволяет российским разведывательным дронам устанавливать "непрерывное и тщательное наблюдение".

Это, в свою очередь, направляет удары баллистических ракет и БПЛА по украинской артиллерии в тылу и КАБы по войскам на фронте, что позволяет РФ медленно, но уверенно продвигаться вперед небольшими подразделениями, часто используя мотоциклы, потому что танки слишком легко обнаружить.

Ограниченные запасы снарядов Украины – как говорит зам министра обороны Украины Иван Гаврилюк, в настоящее время у РФ двухкратное преимущество в артиллерийском обстреле, – а также танков и бронетехники усугубляют эту проблему. Чем меньше огневой мощи и брони доступно, тем больше опора на пехоту и тем больше потери.

У России есть свои серьезные проблемы. В следующем году она потратит треть своего национального бюджета на оборону, в результате чего гражданская экономика окажется под угрозой, прогнозирует журнал.

Инфляция, возможно, вдвое превышает официальный годовой показатель, превышающий 8%.

В 2025 году простые российские семьи впервые начнут ощущать экономические трудности, говорит представитель европейской разведки, добавляя, что есть первые признаки усталости от войны среди тех, кто тесно связан с конфликтом, например, матерей и других членов семей.

На поле боя Россия по-прежнему полагается на грубую тактику, которая приводит к огромным потерям.

Решение позаимствовать тысячи солдат у КНДР, которые, как считается, направляются на Курский фронт, показывает, что российские подразделения также растянуты по фронту.

Генштаб и минобороны РФ оказали "сильное давление" на Кремль, чтобы мобилизовать больше людей, говорит европейский чиновник.

"У России сейчас нет достаточных сил для сосредоточения. Если они добились прорыва, они не смогли бы его использовать", – сказал журналистам высокопоставленный представитель НАТО.

В краткосрочной перспективе маловероятно, что войска РФ устремятся на запад, в Днепр или Одессу.

Однако кризис в военной экономике России, скорее всего, будет разыгрываться в течение более длительного периода. Российская оборонная промышленность частично зависит от восстановления запасов времен СССР, которые в таких критических областях, как бронетехника, истощаются.

Тем не менее, она намного превосходит западные производственные линии.

Евросоюз утверждает, что производит более 1 млн снарядов в год; РФ производит в три раза больше, а также получает поддержку от поставок из Северной Кореи и Ирана.

"Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно. У нас больше нет ничего, чтобы дать им, не пойдя на серьезные риски в других местах", – говорит человек, проинформированный о потоке американской помощи.

Что касается личного состава, то Россия также остается платежеспособной. Ее армия набирает около 30 тыс. человек в месяц, говорит представитель НАТО.

Этого недостаточно для выполнения внутренних задач, говорит другой представитель, но этого достаточно, чтобы покрыть даже гигантские потери последних месяцев.

"Россия не может воевать вечно. Но американские, европейские и украинские чиновники обеспокоены тем, что при нынешних тенденциях первым наступит переломный момент для Украины", – говорится в статье The Economist.

Похоже, Москва делает ставку на то, что сможет достичь своих целей на Донбассе в следующем году и навязать ВСУ достаточно высокий уровень потерь и материальной деградации, чтобы они больше не смогли предотвратить дальнейшее продвижение, считает Уотлинг.

Это, предупреждает он, даст РФ рычаги влияния на любых последующих переговорах. Мрачное настроение очевидно в изменении тона Америки.

Высокопоставленные должностные лица, такие как Остин, по-прежнему выступают уверенно, обещая, что Украина победит.

Те, кто вовлечен в планирование в Пентагоне, говорят, что на практике амбиции начала 2023 года – возвращение территории или шокирующий бронеудар, заставивший бы РФ начать переговоры, – уступили место "узкой направленности на предотвращение поражения".

"В данный момент мы все больше и больше думаем о том, как Украина может выжить", – сказал журналу представитель Пентагона.

Другие выражаются более осторожно.

"Следующие несколько месяцев являются для нас возможностью подтвердить, что Украина может оставаться на поле боя в течение следующих нескольких лет", – заявил главный представитель Госдепартамента по Европе Джим О'Брайен на конференции в Риге 19 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным газеты The New York Times, в секретной части Плана победы президент Владимир Зеленский просил у США передать Украине высокоточные дозвуковые ракеты "Томагавк". В то же время американские чиновники считают такую просьбу "совершенно невыполнимой".

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