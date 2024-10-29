Зеленский в засекреченной части Плана победы просил у США дальнобойные ракеты Tomahawk – NYT

В секретной части Плана победы Украины, который президент Владимир Зеленский представил союзникам на Западе, предлагается "неядерный пакет сдерживания". В его рамках Украина получила бы высокоточные дозвуковые ракеты "Томагавк", однако в американском правительстве считают такую просьбу "совершенно невыполнимой".

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Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников США. Как говорится в статье, опубликованной 29 октября, в частном порядке американские официальные лица "выразили некоторое раздражение Планом победы Зеленского", назвав его нереалистичным и фактически полностью зависящим от помощи Запада.

Источники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальную военную информацию, говорится в материале.

По их словам, в одной из частей плана, не обнародованной, Зеленский предложил "неядерный пакет сдерживания", в котором Украина получит ракеты Tomahawk.

Совершенно невыполнимая просьба, заявив высокопоставленный американский чиновник журналистам.

"Томагавк" имеет дальность 1500 миль (2,4 тыс. км), что более чем в семь раз превышает дальность дальнобойных ракетных систем ATACMS, которые Украина получила в этом году.

И США отправили лишь ограниченное количество таких ракет, сказали высокопоставленные американские чиновники представителям газеты.

Кроме того, они утверждают, что Украина якобы не представила убедительных доводов Вашингтону о том, как она будет использовать дальнобойное оружие.

Список целей внутри РФ намного превышает количество ракет, которое США или любой другой союзник могли бы поставить, не подвергая риску ракеты, предназначенные для решения потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии, добавили чиновники.

При этом четыре американских чиновника сообщили The New York Times, что Зеленский был ошеломлен тем, что президент Джо Байден не дал ему разрешения на использование американских дальнобойных ракет для ударов вглубь России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре.

В прошлом Байден обычно уступал после первоначального отказа в просьбах Украины о поставках такого оружия, как танки Abrams, истребители F-16 и ракеты ATACMS, говорится в статье.

Офис Зеленского подтвердил, что он был ошеломлен. Советник Зеленского Дмитрий Литвин сказал, что Украина неоднократно объясняла, почему ей нужно использовать ракеты большой дальности.

"Все детали, список целей и аргументы находятся у американцев. К сожалению, политического решения о продолжении работы до сих пор нет", – сказал он.

Как пишет The New York Times, пока Зеленский "продолжает продвигать свой план, война наносит большой урон обеим сторонам".

Россия продвигается вперед на востоке Украины. Украинские защитники, многие из которых отправились на фронт добровольцами после вторжения россиян в феврале 2022 года, утомлены. Желающих пополнить ряды недостаточно. А новые мобилизованные "часто старше и плохо обучены", пишет газета.

В то же время Россия "несет огромные потери в своем мрачном марше вперед".

Американские официальные лица заявили, что в сентябре 2024 года она потеряла больше солдат убитыми и ранеными, чем в любой другой месяц войны. Военные аналитики США и Великобритании оценивают потери РФ более чем в 1200 человек в день.

Распространено мнение, что ни одна из сторон не готова к официальным переговорам. Кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что якобы готов к переговорам, в том числе на прошлой неделе, когда сказал: "Мяч на их стороне", имея в виду Украину.

Однако два бывших российских чиновника, которые остаются близкими к Кремлю, заявили: они не верят, что Путин будет вести переговоры, пока украинские войска находятся в Курской области.

Поскольку опросы показывают, что большинство украинцев по-прежнему не поддерживают отказ от территорий, "Зеленский пытается сбалансировать политическое давление внутри страны и меняющуюся обстановку за рубежом", пишет газета.

По словам аналитиков, выборы президента в США, которые состоятся 5 ноября, во многом определят будущее войны.

Бывший президент Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, и его соратник Джей Ди Вэнс ясно выразили свой скептицизм относительно продолжения американской поддержки Украины.

Вице-президент Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, заявила, что продолжит поддержку Украины, но многие эксперты говорят, что она может пересмотреть то, какую помощь США готовы предоставить, говорится в статье.

Также газета пишет, что после задержек военной помощи и ощущения, что союзники дают достаточно оружия, чтобы Украина не проиграла, среди украинцев набирает обороты тенденция обвинения Запада, не характерная для первого года войны.

По данным Кильского института мировой экономики в Германии, Европа и США уже потратили около 220 млрд долларов на помощь и военную технику для Украины.

На передовой также чувствуется разочарование в США и их союзниках, говорится в материале.

Оператор БПЛА 57-й бригады ВСУ "Фрегат" рассказал журналистам, что хотел бы заморозить нынешнюю линию фронта, потому что украинцы не могут победить россиян только лопатами и пулеметами.

Он обвинил европейцев и Америку в том, что они не предоставили больше высокоточного оружия.

Волонтер Евгений Тузов, помогающий эвакуировать людей возле Покровска, сказал, что Запад просто хотел ослабить РФ, а не помочь Украине победить.

"Скоро может не остаться никого, кто даже сможет использовать то оружие, которое они нам дают, потому что все, чего хотят наши западные партнеры, – это чтобы мы сражались до последнего украинца", – считает он.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 октября на сессии Северного совета в Исландии Зеленский заявил, что по многим причинам война в Украине не может закончиться "просто тишиной на фронте". Он призвал партнеров к единству и решительным действиям и подчеркнул, что необходимо вернуть депортированных и пленных украинцев, а также восстановить справедливость для миллионов людей, чьи города и села были разрушены бомбами РФ.

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