'Эта война не может закончиться просто тишиной на фронте': Зеленский выступил на сессии Северного совета и объяснил, как остановить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 октября, выступил на сессии Северного совета в Исландии. Он заявил, что залогом мира и победы над РФ является единство Киева и его партнеров.

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Трансляцию выступления Зеленского транслировал Офис президента. В частности, он выразил благодарность за поддержку Украины Исландии, Дании, Швеции и Финляндии.

"Мы чувствуем абсолютно вашу поддержку, мы всегда будем помнить самую искреннюю преданность североевропейских стран относительно помощи нам в борьбе за нашу свободу, за свободу наших людей. Искренне благодарим. Ваша поддержка – одна из самых сильных в мире", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, сегодня на заседании Северного совета говорят "о том, что является ценностями вне времени, о том, что абсолютно необходимо, чтобы общество росло, развивалось, развивая свои лучшие качества".

"Не просто год-два, а на протяжении поколений. Ваше уважение к свободе человеческой жизни, правам человека позволяет вам жить в мире, развивать собственные культуры, это тот уникальный дух, который можно найти в странах севера Европы. И вы имеете это бесценное время, мирное время. Украина так же стремится к этому. Наш народ, наши люди заслуживают этого столетиями своей истории", – сказал президент.

Зеленский указал, что украинцы также хотят жить в мире, развивать свою культуру и "помочь миру понять, что делает Украину уникальной".

Он добавил: те ужасы, которые принесла Россия и диктатор Владимир Путин их агрессией, стали не просто несколькими годами жестокого нападения РФ – "это не просто часть жизни кремлевского безумца", это покушение на Украину, которая хочет продолжительного и надежного мира.

"Мы очень хотим, чтобы вы нам помогли этого достичь. Без вас мы не могли бы так стойко сопротивляться, выстоять в этой борьбе. Благодарю вас за вашу помощь", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина "не теряла ни одного дня, пытаясь приблизить мир".

Он напомнил, что 30 октября в Канаде начнется тематическая конференция, посвященная "одному из самых чувствительных вопросов" Формулы мира.

"Украинская команда и многие наши партнеры будут работать над вопросом возвращения украинских детей, похищенных Россией. Это один из самых болезненных аспектов этой ужасной войны. Речь идет о десятках тысяч детей, похищенных Россией с оккупированных территорий Украины. О некоторых из них мы знаем, где они, у них. каких условиях и как их учат забывать Украину, даже обманом, говоря, что у них нет семей. Но по большинству из них мы до сих пор не знаем, где они сейчас", – рассказал Зеленский.

По его словам, это дети из детских домов на оккупированных территориях, дети, потерявшие родителей из-за российских бомбардировок, а также те, кого разлучили с семьями во время российской фильтрации.

"Среди них младенцы, подростки и так много юных жизней, которые не должны быть разбросаны по всей России, где их учат ненависти к Украине, а должны быть со своими близкими, в своей стране. Принуждение детей к смене одной нации на другую и истиранию их идентичности – это, безусловно, практика геноцида. Россия делает это с самого начала вторжения", – указал украинский лидер.

Зеленский также напомнил, что Международный уголовный суд в Гааге уже выдал ордер на арест Путина.

И хотя часть этих детей удалось вернуть, каждый похищенный ребенок, год или два находящийся в России, теряет гораздо больше, чем просто время, – это фактически потеря собственного будущего, сказал глава государства.

"Войны часто оставляют после себя памятники неизвестным солдатам. Но давайте по крайней мере не оставим памятник украденному и депортированному будущему этих украинских детей. Это одна из многих причин, по которым эта война не может закончиться просто тишиной на фронте после кулуарных дискуссий и частных договоренностей кучки политиков", – заявил Зеленский в своей речи.

Он добавил: необходимо вернуть в Украину депортированных и пленных, восстановить справедливость для миллионов людей, чьи города и села были разрушены бомбами России.

Также необходимо не допустить повторения агрессии РФ, а для этого необходимо полностью восстановить силу международного права и Устава ООН:

"Мы должны защитить суверенитет Украины и нашу территориальную целостность, безопасность нашего народа и наше право жить свободно, как и ваши народы, как любой другой народ. Настоящий мир всегда имеет много составляющих. Это означает обеспечение как потребностей людей, так и безопасности. У нас есть все необходимые для этого ответы. Я благодарен вашим странам и всем нашим партнерам, поддерживающим План победы Украины. Это четкий и мощный список пунктов, которые могут принудить Россию к настоящему миру".

По словам Зеленского, накануне об этом говорили с премьер-министрами стран Северной Европы на саммите Украина – Северная Европа. Также речь шла об обороне, совместном производстве, геополитических и экономических вопросах – "все то, что дает нам общую силу", сказал он.

Президент Украины также поблагодарил за готовность реализовывать План победы – на саммите договорились об этом с премьер-министрами стран Северной Европы, сообщил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский призвал свободный мир к решимости "действовать, реализовывать то, что необходимо миру".

"И я призываю вас продолжать работу с нами и со всеми другими партнерами, чтобы защитить жизнь от российских атак. И я призываю вас и дальше давить на Россию из-за этой войны. Эффективные санкции против России, остановка российского теневого танкерного флота, финансирующего путинскую агрессию, и предоставление всего необходимого вооружения нашим солдатам – это все инструменты, которые приближают настоящий мир. Я прошу вас продолжить развивать все необходимое совместное и национальное производство, обеспечивающее свободу. Средства ПВО, оружие, микрочипы – все это имеет значение", – сказал он.

По словам главы украинского государства, необходимо расширять сотрудничество в Европе и евроатлантическом регионе:

"Единство имеет решающее значение. Единство сохраняет мир в Европе. И именно поэтому Украина стремится быть частью этого единства. Наш народ, наша нация заслуживают вступления в ЕС и НАТО, и я благодарен вашим странам за поддержку на этом пути к геополитической определенности. И прошу помнить: в военное время каждое решение, принятое страной-партнером того, на кого нападают, – это прежде всего решение о времени. Как долго будет продолжаться война. Как долго продлится несправедливость. Как долго не будет настоящего, продолжительного мира".

Зеленский также призвал партнеров к решениям, которые окончат войну и принесут настоящий длительный мир, а не временную иллюзию.

"Это абсолютно возможно. Украина заслуживает настоящего мира. Это так же ясно и прозрачно, как кристально чистая вода, которую мы видели вчера здесь, в Тингвеллире", – завершил свою речь украинский лидер.

Перед сессией Северного Совета Зеленский в Рейкьявике встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир, сообщил он в официальном Telegram-канале.

Среди тем переговоров – участие Исландии в коалиции по разминированию и обучению украинских саперов, реабилитация раненых воинов, привлечение исландских компаний к протезированию, послевоенное восстановление Украины, противодействие российской дезинформации, реализация Формулы мира и подготовка ко второму Саммиту мира.

"Благодарю Исландию за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения и организацию очень важной встречи Украина – Северная Европа", – заявил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 октября Зеленский принял участие в четвертом саммите "Украина – Северная Европа". В своей речи он подчеркнул, что российские угрозы эскалации не должны ослаблять решительность партнеров Киева.

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