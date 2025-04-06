Оккупанты ударили КАБом по Купянску и попали в многоэтажку. Фото

Российские оккупационные войска ночью 6 апреля обстреляли город Купянск Харьковской области, который находится фактически на линии передовой. Враг применил корректируемую авиационную бомбу (КАБ), попав по многоэтажке и ранив двух человек.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он показал фото с последствиями военного преступления РФ.

"Оккупанты ударили КАБом по Купянску. Вражеский снаряд попал в многоэтажный дом", – написал чиновник.

Он добавил, что под ударом российской бомбы оказался девятиэтажный жилой дом. Там произошло возгорание балконов со второго по седьмой этажи и четырех квартир.

В результате обстрела пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Пожар бушевал на площади 100 кв. м. Ударом частично повреждено указанную девятиэтажку и остекление окон еще в трех многоэтажках.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Минобороны Украины, в течение марта Россия атаковала Украину большим количеством КАБов, чем в предыдущем месяце. В частности, оккупанты использовали около 4800 бомб (против 3370 в феврале 2025 года).

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