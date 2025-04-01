На фоне переговорного процесса активность выросла: в Минобороны подсчитали количество бомб, сброшенных Россией на Украину в марте

Войска Российской Федерации в марте атаковали Украину большим количеством управляемых авиационных бомб, чем в феврале. Оккупанты использовали около 4 800 КАБов (против 3 370 в феврале 2025 года).

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Соответствующую статистику во вторник, 1 апреля, опубликовало Министерство обороны Украины. На сайте ведомства сообщается, что за три месяца 2025-го вражеская тактическая авиация сбросила 10 577 КАБов.

За весь прошедший 2024 год противником было применено около 40 000 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, на фоне переговорного процесса о прекращении огня возросло и количество боевых столкновений на фронте. За март зафиксировано 4 270 боев, тогда как в феврале – 3 274.

Всего с начала года произошло 12 631 боевое столкновение.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявлял, что в последнее время эффективность применения КАБов со стороны противника упала.

Как писал OBOZ.UA, в марте этого года Россия потеряла рекордное количество артиллерийских систем. За месяц Силы обороны уничтожили 1644 единицы этой техники российских захватчиков. При этом 122 артсистемы противник потерял за один день – 27 марта.

За прошлую неделю (24–31 марта) ВС РФ лишились 408 единиц артиллерии.

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