В марте враг потерял максимальное количество артсистем и автомобилей с начала широкомасштабного вторжения: данные Генштаба

В марте 2025 года Россия потеряла рекордное количество артиллерийских систем: за месяц их уничтожено 1644 единицы. При этом 122 из них захватчики потеряли за один день – 27 марта.

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Также крупнейшими за все время полномасштабного вторжения России стали ее потери в автомобильной технике. Итоги "демилитаризации" и "денацификации" оккупационной армии в Украине в марте подвели в Министерстве обороны.

Так, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери России в живой силе за март составили 41 160 человек. Для сравнения, в феврале безвозвратные и санитарные потери врага фиксировались на уровне 36 570 военнослужащих.

Всего же за первый квартал 2025-го государство-агрессор убитыми и ранеными потеряло 125 970 захватчиков, тогда как за аналогичный период 2024-го этот показатель составил 82 870 оккупантов.

Активно продолжалась также "демилитаризация" вражеского оккупационного войска. В течение марта уничтожены или выведены из строя 272 российских танка, с начала года потери в этой военной технике у россиян составили 833 единицы. А рекордным по количеству уничтоженных танков был октябрь прошлого года, когда танковые запасы врага снизились на 521 танк.

А вот по количеству пораженных вражеских артсистем рекордным стал именно март 2025: за месяц уничтожено 1 644 единицы таких вооружений, что является максимальным показателем за все время полномасштабного вторжения. Наибольшие потери в артиллерии – 122 единицы за сутки – россияне понесли 27 марта.

Всего же за первый квартал года враг недосчитался 3990 артсредств. За первые три месяца прошлого года было уничтожено 2 600 вражеских артсистем.

"Этот факт свидетельствует об умелом ведении нашими артиллеристами контрбатарейной борьбы и эффективном применении беспилотных систем", – отметили в Минобороны.

Что касается боевых бронированных машин, то их враг в марте потери 607 единиц. А с начала года уничтожено или повреждено уже 1813 российских ББМ.

Еще один рекорд в первый месяц весны украинские воины установили по количеству пораженных автомобилей и автоцистерн врага: уничтожено или повреждено 3545 единиц. Наибольшие потери за сутки в автомобилях захватчики понесли также 27 марта: тогда уничтожены или подбиты 210 машин.

"Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения России. За три месяца 2025 года наши воины уничтожили 9 971 единицу автотранспорта российской армии. В прошлом году за первый квартал наши защитники поразили 3 422 автомобиля и автоцистерны врага", – добавили в Минобороны.

Напомним, ранее в Воздушных силах отчитались, сколько вражеских целей сбили силы ПВО в марте. Речь идет как о "Шахедах", так и о ракетах разных типов, включая баллистику. Также в ВС рассказали о работе украинской авиации и ее результатах.

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