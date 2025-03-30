Дроны и разные типы ракет: сколько вражеских целей сбили силы ПВО в марте
В марте 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 тысяч вражеских воздушных целей, более половины из них – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала украинская авиация: за месяц нанесены сотни поражений по врагу.
Активно работали и подразделения БПАК Сводной стрелковой бригады Воздушных сил: профессионализм воинов конвертировался в уничтоженный личный состав, технику и вооружение оккупационной армии. Итоги марта подведели в Воздушных силах ВСУ.
По подсчетам ВС ВСУ, силы ПВО в марте в целом уничтожили 4043 воздушных целей.
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 2328 ударных БпЛА типа Shahed;
- 805 разведывательных БпЛА;
- 874 БпЛА других типов.
Также в ВС ВСУ отметили, что украинские пилоты в течение месяца совершили 580 самолетовылетов. Из них около 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск, еще более 320 – на истребительное авиационное прикрытие.
Такая активность авиации имела свои результаты: в марте украинскими пилотами было уничтожено 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.
Активно летали в марте и пилоты подразделений беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных сил: в общей сложности совершено 3429 боевых вылетов, из них 2976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА и 453 вылета на применение сбросов и FPV-дронов.
В результате боевые потери противника ориентировочно составили:
- более 260 человек;
- 88 вражеских укрытий и позиций;
- полевой склад ГСМ;
- уничтожен 1 танк;
- поражены 3 места запуска вражеских БПЛА.
"Бьем врага в небе и на земле!" – отметили в Воздушных силах.
Напомним, ранее в ВСУ отчитались о потерях РФ за неделю. Так, живую силу с 23 по 30 марта Россия потеряла более 10,5 тысяч человек. Потери техники и вооружений превысили 4 тысячи единиц.
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