Дроны и разные типы ракет: сколько вражеских целей сбили силы ПВО в марте

В марте 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 тысяч вражеских воздушных целей, более половины из них – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала украинская авиация: за месяц нанесены сотни поражений по врагу.

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Активно работали и подразделения БПАК Сводной стрелковой бригады Воздушных сил: профессионализм воинов конвертировался в уничтоженный личный состав, технику и вооружение оккупационной армии. Итоги марта подведели в Воздушных силах ВСУ.

По подсчетам ВС ВСУ, силы ПВО в марте в целом уничтожили 4043 воздушных целей.

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

8 крылатых ракет Калибр;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

2328 ударных БпЛА типа Shahed;

805 разведывательных БпЛА;

874 БпЛА других типов.

Также в ВС ВСУ отметили, что украинские пилоты в течение месяца совершили 580 самолетовылетов. Из них около 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск, еще более 320 – на истребительное авиационное прикрытие.

Такая активность авиации имела свои результаты: в марте украинскими пилотами было уничтожено 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

Активно летали в марте и пилоты подразделений беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных сил: в общей сложности совершено 3429 боевых вылетов, из них 2976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА и 453 вылета на применение сбросов и FPV-дронов.

В результате боевые потери противника ориентировочно составили:

более 260 человек;

88 вражеских укрытий и позиций;

полевой склад ГСМ;

уничтожен 1 танк;

поражены 3 места запуска вражеских БПЛА.

"Бьем врага в небе и на земле!" – отметили в Воздушных силах.

Напомним, ранее в ВСУ отчитались о потерях РФ за неделю. Так, живую силу с 23 по 30 марта Россия потеряла более 10,5 тысяч человек. Потери техники и вооружений превысили 4 тысячи единиц.

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