Минус 10,5 тысяч оккупантов: в ВСУ отчитались о потерях РФ за неделю

Украинские воины в течение уходящей недели продолжали мощную "денацификацию" и "демилитаризацию" российской оккупационной армии. Так, потери в живой силе в России за неделю превысили 10 тысяч человек.

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В то же время уничтожено 2,5 тысяч единиц вооружений и военной техники россиян. Итоги потерь врага подвел первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

В течение недели российская армия ежедневно теряла от 1 до 2 тысяч солдат убитыми и ранеными, что в конечном итоге привело к тому, что не будут воевать против Украины еще более 10 тысяч захватчиков.

"За неделю с 23 по 30 марта 2025 года потери противника составили около 10 520 человек личного состава", – сообщил Павлюк.

Также защитники уничтожили 2514 единиц военной техники и вооружений армии РФ, в частности:

80 танков

180 боевых бронированных машин

459 артиллерийских систем

14 РСЗО

6 установок ПВО

918 единиц автотехники

3 единицы спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили 4 вертолета врага, по меньшей мере 850 БпЛА оперативно-тактического уровня, в том числе ударных дронов. Держим темп! Вместе к Победе!" – подчеркнул генерал-лейтенант Павлюк.

Напомним, только накануне, 29 марта, потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, две РСЗО, 111 БПЛА оперативно-тактического уровня и 130 автомобилей оккупантов.

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