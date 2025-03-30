ВСУ отминусовали за сутки 1510 оккупантов и 56 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 333 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск России. В "груз-200/300" воины превратили около 1510 захватчиков.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 914 000 личного состава российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 30 марта озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 56 артиллерийских систем (всего 25 507), 20 боевых бронированных машин (21 816), 14 танков (10 492), две РСЗО (1347) оккупантов.

В небе защитники сбили 111 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 31 345). На земле было сожжено еще 130 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 42 528).

За время этой войны Силы обороны также уничтожили 3787 единиц специальной техники, 3121 крылатую ракету, 1122 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта бойцы 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады сорвали попытку оккупантов совершить массированный штурм на Купянском направлении. Защитники остановили атаку, уничтожив 12 бронемашин и один танк врага.

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