Оккупанты готовились три недели: ВСУ сорвали попытку массированного штурма РФ на Купянском направлении

27 марта украинские защитники сорвали попытку российских захватчиков массированного штурма на Купянском направлении. Разрушили планы врага бойцы 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады, которые остановили атаку, уничтожив 12 бронемашин и один танк окупантов.

Видео дня

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица". Украинские защитники также обнародовали видео боя.

По данным военных, враг готовился к этому штурму почти три недели, накапливая технику и личный состав.

Отправившись в атаку, захватчики применили 13 единиц бронетехники, но не получили никакого результата и не подвинули линию фронта ни на сантиметр, говорится в сообщении.

Штурм длился четыре часа – с 06:00 до 10:00, во время которого русские войска использовали артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, авиационные бомбы и дроны-камикадзе. Украинские защитники отбили все атаки и не допустили прорыв линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники на Купянском направлении уничтожили малые штурмовые группы оккупантов. В результате армия РФ потеряла 27 человек убитыми и ранеными, также уничтожены четыре укрытия врага и поражен пункт управления БПЛА.

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