'Результативная работа': на Купянском направлении пограничники 'зачистили' штурмовые группы оккупантов. Видео

Украинские пограничники на Купянском направлении уничтожили малые штурмовые группы оккупантов. В результате армия РФ потеряла 27 человек убитыми и ранеными, также уничтожены четыре укрытия врага и поражен пункт управления БПЛА.

Видео дня

Видео ударов 27 марта обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Как отмечается, на опубликованных кадрах показана результативная работа подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс" бригады "Помста" на Харьковщине в течение трех недель.

Операторы ударных БПЛА в общей сложности уничтожили четыре укрытия врага и 12 оккупантов, еще 15 получили ранения.

Кроме того, поражен пункт управления БПЛА.

Также защитники Украины сбили FPV-дрон россиян, несший шипы для сброса на дороги.

На видео ГПСУ видно, как украинские беспилотники атакуют вражеские цели, в результате чего оккупанты понесут потери, а уцелевшим приходится бежать от огня БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики зашли в тыл врага в село Демидовка на Белгородчине и уничтожили штаб вражеского батальона. Среди ликвидированных российских военных – майор ВС РФ Юрий Ломкин.

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