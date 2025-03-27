Украинские разведчики зашли в тыл врага и ликвидировали российского майора: раздобыли важные данные. Фото

Разведчики 225-го отдельного штурмового полка ВСУ ликвидировали заместителя командира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ Юрия Ломкина. Военный преступник после смерти помог украинским воинам ценными данными о своих товарищах.

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Защитники обезвредили российского майора во вражеском тылу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 225-го ОШП.

Судя по документам, Юрий Борисович Ломкин, 05.03.1975 г. р., был уроженцем казахстанского города Семипалатинск (ныне Семей). Гражданство РФ он получил в 2000 году с регистрацией в Санкт-Петербурге. В российской армии служил замкомандира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 83-го мотострелкового полка (в/ч 52034).

"Кадровый офицер, который при жизни не сделал ничего хорошего, но после смерти стал полезным – помог нам информацией о своих "коллегах". Скоро могут быть хорошие новости", – отметили в 225-м ОШП.

Редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов уточнил, что российские военнослужащие из 83-го мотострелкового полка сейчас ведут боевые действия против Сил обороны в Белгородской области РФ. И майор Ломкин, по данным издания, был ликвидирован в результате рейда разведчиков 225-го штурмового полка ВСУ: защитники зашли в российский тыл и уничтожили штаб вражеского батальона в селе Демидовка.

Отмечается, что воины 225-го ОШП совместно с союзными силами сумели нанести значительные потери российским войскам и навязать инициативу в пограничной полосе, несмотря на значительное преимущество врага в количестве пехоты, дронов и авиации, его мощную инженерную фортификацию.

"Несмотря на все технические средства разведки в современной войне, остается место для внезапности и маневра для хорошо организованных и управляемых войск", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ликвидировали российского пропагандиста Александра Федорчака, который работал в "Известиях" и неоднократно публиковал свои "репортажи" из разрушенных оккупантами городов, в том числе из Бахмута. Кроме этого, в районе Часова Яра был ликвидирован рекордсмен чемпионата России по легкой атлетике и вице-чемпион Паралимпиады в Токио Александр Работницкий, добровольно ушедший на войну убивать украинцев.

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