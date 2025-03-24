На войне в Украине ликвидировали пропагандиста Александра Федорчака: чем он успел 'прославиться'. Фото

В понедельник, 24 марта, стало известно, что в Украине ликвидировали очередного российского пропагандиста Александра Федорчака. Он работал в "Известиях" и неоднократно публиковал свои "репортажи" из разрушенных террористами городов, в том числе из Бахмута.

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О смерти "журналиста" сообщили РосСМИ. Отмечается, что Федорчак в последнее время работал в Харьковской области на Купянском направлении. Детали его смерти пока неизвестны.

Следует отметить, что последний репортаж пропагандиста вышел в эфир буквально накануне.

Чем известен Александр Федорчак

В декабре 2024 года пропагандист со своими коллегами приехал в разрушенный Бахмут (Донецкая область). В частности, они показали кадры с улицы Независимости. Военкор Федорчак записал обращение на фоне архитектурного памятника – здания Азово-Донского банка. На видео видно, что здание сильно пострадало от обстрелов. От нее остался только фасад, помещения внутри разрушены.

В своем видео тогда Федорчак отметил, что "в городе стало спокойнее". Тогда пропагандист связал это с тем, что российская армия продолжает продвигаться в глубь Донецкой области.

Александр Федорчак родился в украинском Крыму. А именно в Феодосии. В 2018 году окончил факультет славянской филологии и журналистики Таврического национального университета (ТНУ).

Он работал в "Известиях" с прошлого года. В 2022-2023 годах пропагандист был специальным корреспондентом телеканала "Звезда", а до этого четыре года работал редактором на телеканале "Крым 24".

Федорчаку было 28 лет. Последняя его публикация в аккаунте была три дня назад, днем ​​ранее сообщалось, что он "работает" на Лиманском направлении.

Ранее сообщалось, что российский рэпер-пропагандист Аким Апачев, уроженец Мариуполя, оказался в центре скандала после поездки в Суджу (Курская область). Он разрисовал стены построек нецензурными надписями об Украине, однако местные жители его "перформанс" не оценили. В результате музыканту грозят административные наказания, а также предположительно уголовное дело.

Ранее OBOZ.UA писал, что Аким Апачев "прогорел" на пропаганде. Он рассказал известной росжурналистке, что в Украине его никто не притеснял за использование русского языка. Однако быстро переобулся и демонизировал запад Украины.

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