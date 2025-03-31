УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Минус 408 артсистем в неделю: Сырский показал, как Силы обороны уничтожают технику врага. Видео

Дарья Дурова
War
1 минута
903
Минус 408 артсистем в неделю: Сырский показал, как Силы обороны уничтожают технику врага. Видео

Войска Российской Федерации только за прошлую неделю (24–31 марта) потеряли 408 своих артиллерийских систем на войне против Украины. А с начала 2025 года Силы обороны поразили более четырех тысяч (4005) артсистем противника.

Видео дня

Такой статистикой поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На своем Telegram-канале генерал опубликовал видео ударов наших защитников по технике врага, а также живой силе.

Он отметил, что потери оккупационной армии пополняются благодаря точным поражениям дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны.

"Спасибо воинам за эффективную боевую работу. Слава Украине!" – написал главком.

Минус 408 артсистем в неделю: Сырский показал, как Силы обороны уничтожают технику врага. Видео
Минус 408 артсистем в неделю: Сырский показал, как Силы обороны уничтожают технику врага. Видео
Минус 408 артсистем в неделю: Сырский показал, как Силы обороны уничтожают технику врага. Видео

Согласно статистике Генерального штаба Вооруженных сил, за 30 марта наши воины уничтожили 30 артиллерийских систем захватчиков. А всего (с начала полномасштабного вторжения) было поражено 25 537 единиц российской артиллерии.

Минус 408 артсистем в неделю: Сырский показал, как Силы обороны уничтожают технику врага. Видео

Как писал OBOZ.UA, 31 марта Александр Сырский заявил, что ключевой задачей украинских военнослужащих по всей линии фронта остается удержание обороны и нормализация обстановки в сложных направлениях. В то же время ВСУ имеют продвижение на определенных участках и сдерживают превосходящие силы российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!