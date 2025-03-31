Минус 408 артсистем в неделю: Сырский показал, как Силы обороны уничтожают технику врага. Видео

Войска Российской Федерации только за прошлую неделю (24–31 марта) потеряли 408 своих артиллерийских систем на войне против Украины. А с начала 2025 года Силы обороны поразили более четырех тысяч (4005) артсистем противника.

Видео дня

Такой статистикой поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На своем Telegram-канале генерал опубликовал видео ударов наших защитников по технике врага, а также живой силе.

Он отметил, что потери оккупационной армии пополняются благодаря точным поражениям дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны.

"Спасибо воинам за эффективную боевую работу. Слава Украине!" – написал главком.

Согласно статистике Генерального штаба Вооруженных сил, за 30 марта наши воины уничтожили 30 артиллерийских систем захватчиков. А всего (с начала полномасштабного вторжения) было поражено 25 537 единиц российской артиллерии.

Как писал OBOZ.UA, 31 марта Александр Сырский заявил, что ключевой задачей украинских военнослужащих по всей линии фронта остается удержание обороны и нормализация обстановки в сложных направлениях. В то же время ВСУ имеют продвижение на определенных участках и сдерживают превосходящие силы российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!