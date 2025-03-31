'На некоторых участках фронта наши войска продвигаются вперед': Сырский подвел итоги марта и назвал ключевые задачи ВСУ

Ключевой задачей украинских военнослужащих по всей линии фронта остается удержание обороны и нормализация обстановки в сложных направлениях. В то же время, ВСУ имеют продвижение на определенных участках фронта и сдерживают превосходящие силы российской армии.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам совещания в режиме видеоконференцсвязи по итогам деятельности Сил обороны в марте 2025 года. Он добавил, что задачу частично удалось выполнить благодаря правильным управленческим решениям, "в том числе и на Покровском направлении".

"Здесь, в операционной зоне ОТУ "Донецк", противник сосредотачивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте. В то же время наши войска там, где это возможно, применяют тактику активной обороны. На некоторых участках фронта продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций, сковывают".

По словам Сырского, с начала марта, украинские бойцы выполнили осуществивших около 100 тысяч огневых задач, операторы БПЛА свыше 81,7 тыс. боевых спецзадач, включая 158 поражений средствами DeepStrike.

Во время совещания главнокомандующий заслушал доклады руководителей военного управления по актуальным проблемам, в частности, комплектование подразделений, восстановление боеспособности, формирование новых армейских корпусов, логистику и ремонт техники. По итогам были определены ключевые задачи на апрель.

Особое внимание уделено необходимости увеличения количества дронов на оптоволокне, устойчивых к вражеским средствам РЭБ. Также поставлена задача по укомплектованию боевых бригад личным составом. Отдельно Сырский отметил важность повышения качества подготовки военных, поскольку это оказывает непосредственное влияние на сохранение их жизней.

"Мы осовременили курс БЗИН и увеличили его продолжительность до 1,5 месяца, ввели обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах, и это дает положительные результаты – в этом месяце мы зафиксировали снижение потерь по сравнению с предыдущими. Однако еще есть над чем работать", – подчеркнул он.

Среди прочего Сырский поставил задачу максимально увеличить боевые возможности бригад. Отдельное внимание было уделено подготовке вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего периода, усилению защиты военной техники от FPV-дронов, а также максимально эффективному использованию боевых возможностей.

Напомним, в конце марта Сырский показал эффектное видео, где Силы обороны сотнями уничтожают технику армии РФ, нарушая логистику врага. Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских защитников за профессионализм, отвагу и эффективность.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы провели очередную зачистку противника на Кинбурнской косе в Николаевской области. Оккупанты разъезжали там на своей технике, поэтому защитники их уничтожили. От украинских ударов россияне пытались скрыться, пряча технику среди степных деревьев, но им это не удалось.

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